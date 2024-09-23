Fransa'dan sofralarınıza: Paris- Brest tatlısı

Bir Fransız tatlısı olan Paris- Brest, ismini Fransa'nın Paris ve Brest şehirleri arasında düzenlenen bir bisiklet yarışından alır. Tatlının bisiklet tekerini anımsatacak şekilde olmasının nedeni de budur. Yediğiniz an kendinizi Fransa sokaklarında hissedeceğin, içerisi bol kremalı bu enfes lezzeti deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 23.09.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:47

YAPILIŞI

Malzemeler:
Pastacı Kreması İçin:
Üç adet yumurta sarısı
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı buğday nişastası
375 mililitre süt
50 gram beyaz çikolata
100 mililitre krema
Hamuru İçin:
75 mililitre süt
75 mililitre su
110 gram tereyağı
150 gram un
Üç adet yumurta
Üzeri için:
50 gram çiğ badem
Yapılışı:
Tatlıyı yapmaya başlamadan bir gece öncesinde çiğ bademleri bir gece sıcak suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Sonrasında ise çiğ badem kabuklarını soyun.
Pastacı kremasını hazırlamak için, yumurta sarısı ve şekeri güzelce çırpın. Daha sonrasında ise nişastayı da ekleyerek çırpma işlemine devam edin.
Tencerenin içerisine sütü koyun ve kaynatın. Kaynattıktan sonra ise ılık olmasını bekleyin.
Sütü yavaş yavaş içerisine ekleyin ve çırpın. Süt ekledikten sonra karışımı tencerenin içerisine alın ve muhallebi kıvamı elde edene kadar pişirin.
Muhallebi kıvamı elde edince içerisine beyaz çikolataları ekleyin ve karıştırın.
Pastacı kremanız oda sıcaklığına geldiğinde en az 2 saat bekletin.
Hamurunu hazırlamak için ise, küçük bir tencerenin içerisine su, süt ve tereyağını ekleyin. Tereyağı erimeye başladığında unu yavaş yavaş içerisine ekleyin. Bu aşamada hamur tencerenin tabanına yapışmadığında hazır anlamına gelir.
1-2 dakika daha karıştırın ve ocağın altını kapatın.
Derin bir kabın içerisine hamuru aktarın ve tek tek yumurtaları ekleyip çırpın. Hamurunuz hazır hale geldikten sonra sıkma torbasına alın ve halkalar halinde sıkın. En sonunda ise üzerine soymuş olduğunuz çiğ bademleri ekleyin.
Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında ilk olarak 8 dakika pişirin. Sonrasında ise 170 derecelik ayarda 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
Fırından çıktıktan sonra soğuması için bir süre bekleyin ve soğuduktan sonra halkaları ikiye bölün.
Buzdolabında bekletmiş olduğunuz pastacı kremasına 100 ml kadar krema ekleyin ve çırpın. Daha sonrasında ise sıkma torbasının içerisine alın.
Kesmiş olduğunuz halkanın tabanına kremayı sıkın ve üzerini diğer halka ile kapatın. Üzerine pudra serpin ve tatlınız hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA