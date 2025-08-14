Gerçeğini aratmayan lezzetiyle: Yalancı tavuk göğsü tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

125 gram margarin veya tereyağı

1 paket vanilin

(İsteğe bağlı) Üzeri için tarçın veya Hindistan cevizi

Yapılışı:

Tereyağını veya margarini tencereye alıp eritin.



Eritilen yağın üzerine unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar (4–5 dakika kadar) kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Rengi çok dönmesin, hafif sararması yeterli.



Karışımın üzerine yavaş yavaş sütü ekleyin. Bir yandan da topaklanmaması için çırpıcıyla sürekli karıştırın. Ardından toz şekeri ilave edin.



Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamı alana kadar pişirin (10–15 dakika).



Ocağı kapatmadan hemen önce vanilini ekleyin. Ardından ocaktan alın. Mikserle 5 dakika kadar çırparsanız daha pürüzsüz ve lifli bir doku elde edersiniz.



Karışımı ıslatılmış dikdörtgen bir borcama veya tepsiye dökün. Üzerini düzleştirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyup 3–4 saat (veya 1 gece) dinlendirin.

Dilimleyerek veya rulo yaparak servis edin. Üzerine tarçın, Hindistan cevizi ya da fındık serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!

