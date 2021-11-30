Son yılların favori tatlıların magnolia, hem lezzeti hem de hafifliği ile herkesin hayır diyemeyeceği lezzetler arasında bulunuyor. New York’ta bir pastanede ortaya çıkan bu lezzet, tüm dünyada sevilerek tüketiliyor. Üstelik her an bulabileceğiniz malzemelerle yapılması da bu tatlıyı en çok sevilen seçeneklerden biri haline getiriyor.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:02Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 13:02
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
2 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurtanın sarısı
1 paket krema
1 su bardağından biraz az şeker
1 paket vanilya
1 paket bebe bisküvisi
İstediğiniz miktarda çilek
YAPILIŞI
Tencereye süt, şeker, nişasta ve unu alın. Ardından yumurtanın sarısını ekleyin.
Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve kıvamı koyulaşıncaya pişirin.
Kıvamı iyice koyulaştıktan sonra bir paket vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
Muhallebiyi soğumaya bırakın. Fakat soğurken arada bir karıştırın.
O sırada bebe bisküvisini rondodan geçirin ve iyice toz haline getirin.
İstediğiniz miktarda çileği dilimleyin.
Muhallebi soğuduktan sonra kremayı ekleyin ve mikser ile çırparak akışkan bir kıvam elde edin.
Kullanmak istediğiniz kupların alt bölümlerine toz haline getirdiğiniz bebe bisküvisinden ekleyin.
Ardından üzerine kremayı gezdirin. Dilimlediğiniz çilekleri de kuplara yerleştirin.
Bir kat toz haline getirilmiş bebe bisküvisi, bir kat krema olacak şekilde kuplara paylaştırın.