Glazürlü limonlu kek tarifi: Damak çatlatan enfes bir lezzet! Kokusuyla büyülüyor...

Çayın yanına ne yapsam diye düşünmeye son! Pratik ve kolay yapımı ile bu lezzete bayılacaksınız. Ağızda eriyip giden bu tarif, herkesin severek yediği lezzetlerden biri oluyor. İşte puf puf kabaran limonlu kek tarifi...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:49
4 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
270 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2.5 su bardağı un
1 adet limon
Pudra şekeri
Limon suyu
YAPILIŞI
Şeker ve yumurtayı güzelce çırpın.
Sonra limonun kabuğunu bir kabın içerisine rendeleyin. Ardından içerisine suyunu sıkın.
Yumurtanın üzerine süt, limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ ve vanilya ekleyin. Bu malzemeleri güzelce karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu elenerek hamura ilave edilir.
Kek hamuru yağlanmış kalıba dökülerek 170 derece fırında 45 dakika kadar pişirilir.
Sonrasında 3 yemek kaşığı limon suyu içerisine bir tutam pudra şekeri ekleyin. Ardından donması için 15 dakika kadar dolapta bekletin.
Sonra pişirdiğiniz kekin üzerine güzelce dökün. Herkese afiyet olsun!