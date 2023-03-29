Güllaç tarifi: Lezzetiyle iftar sofralarını şenlendiren bir tatlı! Yemelere doyamayacaksınız...
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bu lezzet, tadıyla birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarıyor. Hem hafif hem de lezzetiyle adeta iftar sofralarınız şenlenecek. Aynı zamanda bu tatlı, kalp sağlığına oldukça fayda sağlayan omega 3 yağları ile dolu. İşte hem faydalı hem de lezzetli olan o tarif...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:56Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 08:56
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
12 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu
Üzeri için:
Toz Antep fıstığı
Kiraz şekerlemesi
YAPILIŞI
Süt ve şekeri tencereye alın ve güzelce ısıtın. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.
Ardından sütü oda sıcaklığında ılımaya bırakın.
Daha sonra güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.
6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.
Sonra kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.
Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.