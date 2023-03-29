Güllaç tarifi: Lezzetiyle iftar sofralarını şenlendiren bir tatlı! Yemelere doyamayacaksınız...

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bu lezzet, tadıyla birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarıyor. Hem hafif hem de lezzetiyle adeta iftar sofralarınız şenlenecek. Aynı zamanda bu tatlı, kalp sağlığına oldukça fayda sağlayan omega 3 yağları ile dolu. İşte hem faydalı hem de lezzetli olan o tarif...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 08:56
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 12 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
  • Kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

  1. Süt ve şekeri tencereye alın ve güzelce ısıtın. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.
  2. Ardından sütü oda sıcaklığında ılımaya bırakın.
  3. Daha sonra güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.
  4. 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.
  5. Sonra kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.
  6. Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.
  7. İşte güllacımız hazır! Herkese afiyet olsun.

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