Hamuru gevrek kendisi lezzetli: Elmalı turta tarifi

MALZEMELER

Hamuru için

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı şeker

1 adet yumurta

2,5–3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Elmalı iç harç için

4 adet orta boy elma (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

(İsteğe bağlı) yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

Elmalı Harcın Hazırlanışı

Rendelenmiş elmaları tavaya alın.

Şekerle birlikte suyunu çekene kadar (yaklaşık 8–10 dk) pişirin.

Ocaktan alınca tarçın ve ceviz ekleyip karıştırın.

Soğuması için bekletin.

Hamurun Hazırlanışı

Tereyağı, şeker ve yumurtayı karıştırın.

Üzerine un, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru iki parçaya ayırın: biri alt taban, biri üst kapak için.

Turtayı Birleştirme

Hamurun büyük parçasını merdane ile açıp yağlanmış turta kalıbına yerleştirin.

Soğanmış elmalı harcı yayın.

Kalan hamuru şeritler halinde kesip kafes şeklinde üzerine yerleştirin (veya tamamen kapatabilirsiniz).

Üzerine isterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz.

Pişirme

180°C önceden ısıtılmış fırında 30–35 dakika pişirin.

Üzeri pembeleşince fırından çıkarın.

Soğuyunca üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Elmalı harcın mutlaka soğumasını bekleyin, hamuru sulandırmaz.

Hamur çok sert olursa 1–2 tatlı kaşığı süt ekleyebilirsiniz.

Tereyağı ne kadar iyi kıvamdaysa hamur o kadar güzel dağılır.

Afiyet olsun.

