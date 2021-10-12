Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi: Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır?

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Haşhaşlı irmik tatlısı malzemeleri aslında fazla gibi görünse de alışık olduğumuz ürünlerden oluşuyor. Tabii hepimizin evinde hazır haşhaş bulunmaması çok normal ama artık her şeye ulaşımın çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz neyse ki. Haşhaşlı irmik tatlısı yapımı çok fazla kişisel tarif içeren bir tatlı olsa da biz size en çok beğenilen tarifi düzenledik. Hem birçok tarifin içinde kaybolmanıza gerek olmaz hem de eksik malzemesiz bu tarife bayılacaksınız. Sadece kremşanti yapımında kullanacağınız sütün soğuk olması yeterlidir. Eğer tüm malzemeleriniz hazır ise buyurun haşhaşlı irmik tatlısı yapımına geçelim.