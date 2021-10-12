Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi: Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır?

Haşhaş, Türk mutfağının daha çok yöresel görünen bir malzemesi olsa da aslında tatlılara çok yakışır. Aslında şerbetli tatlılardan evde yapılanlar hep göz korkutur çünkü herkes şerbetin ölçüsünü tutturamamaktan korkar. Merak etmeyin işte bugün size vereceğimiz bu harika haşhaşlı irmik tatlısı tarifi ile bu korkumuzu yeneceğiz. Artık hamur işlerinden aklınıza ilk gelen klasik kekler olmayacak. İşte, harika bir şerbetli tatlı olan haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabı ve malzemeler.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:12
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı haşhaş tohumu
  • 1su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

Süsleme İçin:

  • 1,5 su bardağı soğuk süt
  • 1 paket toz kremşanti
  • Toz antep fıstığı ya da toz fındık

AŞÇININ NOTU

Süsleme için üzerine kullanacağınız malzemeyi kendi tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Fındık, antep fıstığı ya da ceviz kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Haşhaşlı irmik tatlısı malzemeleri aslında fazla gibi görünse de alışık olduğumuz ürünlerden oluşuyor. Tabii hepimizin evinde hazır haşhaş bulunmaması çok normal ama artık her şeye ulaşımın çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz neyse ki. Haşhaşlı irmik tatlısı yapımı çok fazla kişisel tarif içeren bir tatlı olsa da biz size en çok beğenilen tarifi düzenledik. Hem birçok tarifin içinde kaybolmanıza gerek olmaz hem de eksik malzemesiz bu tarife bayılacaksınız. Sadece kremşanti yapımında kullanacağınız sütün soğuk olması yeterlidir. Eğer tüm malzemeleriniz hazır ise buyurun haşhaşlı irmik tatlısı yapımına geçelim.

  • Tatlınızın kekini yapmadan önce şerbetini hazırlayın ve kek pişerken şerbetiniz soğusun.
  • Şerbet için olan malzemelerin tamamını bir tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eriyince şerbetin altını açın ve kaynamaya bırakın.
  • Unutmamanız gereken kısım limonu kaynamaya başladıktan sonra sıkacak olduğunuz. Şerbetiniz kaynamaya başlayınca limonunuzu sıkıp 5 dakika daha kaynatın ve sonra altını kapatıp soğumaya bırakın.
  • Şerbetiniz soğuyorken kekinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bir kabın içine yumurta ve şekeri ekleyip köpürtene kadar iyice çırpın.
  • İyice çırptığınız karışımın üzerine diğer sıvı malzemeleri ekleyin ( süt ve sıvı yağ).
  • Tekrar iyice çırptığınız karışıma irmik ve haşhaşı da ekleyip birbirine iyice karışmasını sağlayın.
  • Hazır olan karışıma son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın.
  • Yağladığınız orta boy borcama karışımı dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30 dakika kontrollü olarak pişiriniz.
  • Kekiniz fırındayken kremşantinizi hazırlayın. Soğuk sütü ve toz kremşantiyi kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız kremşantiyi dolapta soğumaya bırakın.
  • Kekiniz piştikten sonra üzerine delikler açın ve şerbetinizi dökün. Şerbetinizi iyice çekmesi için üzerine bol bol delik açmayı ihmal etmeyin.
  • Şerbeti çeken keki oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
  • Oda sıcaklığına gelen kekinizin üzerine kremşantiyi düzgünce yayınız. Üzerini süslemek için kullanacağınız bir şeyi serpebilirsiniz.
  • Soğuk ya da oda sıcaklığındaki hali ile servis edebilirsiniz.

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