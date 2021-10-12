Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi: Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır?

Haşhaşlı irmik tatlısı malzemeleri aslında fazla gibi görünse de alışık olduğumuz ürünlerden oluşuyor. Tabii hepimizin evinde hazır haşhaş bulunmaması çok normal ama artık her şeye ulaşımın çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz neyse ki. Haşhaşlı irmik tatlısı yapımı çok fazla kişisel tarif içeren bir tatlı olsa da biz size en çok beğenilen tarifi düzenledik. Hem birçok tarifin içinde kaybolmanıza gerek olmaz hem de eksik malzemesiz bu tarife bayılacaksınız. Sadece kremşanti yapımında kullanacağınız sütün soğuk olması yeterlidir. Eğer tüm malzemeleriniz hazır ise buyurun haşhaşlı irmik tatlısı yapımına geçelim.

Tatlınızın kekini yapmadan önce şerbetini hazırlayın ve kek pişerken şerbetiniz soğusun.

Şerbet için olan malzemelerin tamamını bir tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eriyince şerbetin altını açın ve kaynamaya bırakın.

Unutmamanız gereken kısım limonu kaynamaya başladıktan sonra sıkacak olduğunuz. Şerbetiniz kaynamaya başlayınca limonunuzu sıkıp 5 dakika daha kaynatın ve sonra altını kapatıp soğumaya bırakın.

Şerbetiniz soğuyorken kekinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bir kabın içine yumurta ve şekeri ekleyip köpürtene kadar iyice çırpın.

İyice çırptığınız karışımın üzerine diğer sıvı malzemeleri ekleyin ( süt ve sıvı yağ).

Tekrar iyice çırptığınız karışıma irmik ve haşhaşı da ekleyip birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Hazır olan karışıma son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın.

Yağladığınız orta boy borcama karışımı dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30 dakika kontrollü olarak pişiriniz.

Kekiniz fırındayken kremşantinizi hazırlayın. Soğuk sütü ve toz kremşantiyi kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız kremşantiyi dolapta soğumaya bırakın.

Kekiniz piştikten sonra üzerine delikler açın ve şerbetinizi dökün. Şerbetinizi iyice çekmesi için üzerine bol bol delik açmayı ihmal etmeyin.

Şerbeti çeken keki oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Oda sıcaklığına gelen kekinizin üzerine kremşantiyi düzgünce yayınız. Üzerini süslemek için kullanacağınız bir şeyi serpebilirsiniz.

Soğuk ya da oda sıcaklığındaki hali ile servis edebilirsiniz.