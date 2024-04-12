Haşhaşlı revani tarifi: Geleneksel tatlara yeni bir yorum

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan revani tatlısı, hafif dokusu ve nefis şerbetiyle herkesin favorisi olmayı başarıyor. Geleneksel revani tarifine farklı bir lezzet katmak isteyenler için ise haşhaşla zenginleştirilmiş bir versiyonu olan haşhaşlı revani tatlısı harika bir seçenek. İşte haşhaşlı revani tarifi...

Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 08:36
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı haşhaş
  • Yarım su bardağı süt

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 dilim limon

Üzeri için:

  • 1 paket krem şanti
  • Soğuk süt (krem şanti paketinde belirtilen miktar)

YAPILIŞI

  1. Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Limon dilimini ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika kadar kaynatın. Şerbet kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  2. Yumurtaları derin bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
  3. Ardından sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin.
  4. Başka bir kapta irmik, un ve kabartma tozunu karıştırın. Bu karışımı, yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyerek spatula ile karıştırın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
  5. Haşhaşı ekleyin ve karıştırın.
  6. Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir tepsiye dökün ve üzerini düzeltin.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Pişen revaniyi fırından çıkarın.
  8. Sıcak revaninin üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbetin revaniyi tamamen kaplamasına dikkat edin.
  9. Revaniyi şerbetini çektikten sonra, krem şantiyi hazırlamak için paketin üzerinde belirtilen miktar soğuk süt ile çırpın ve buzdolabında bekletin.
  10. Soğuyan revaninin üzerine hazırladığınız krem şantiyi sıkabilir veya bir spatula yardımıyla yayabilirsiniz.
  11. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

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