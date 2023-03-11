Havuçlu cezerye tarifi: Olay yaratan enfes bir lezzet! Bu nefis topların tadına doyum olmuyor...
Mersin kökenli bir Türk tatlısı olan cezerye, lezzetiyle herkesin damağında şölen yaratan lezzetlerden biri oluyor. Çocukluk günlerini hatırlatacak olan bu tatlı, pratikliğiyle herkesin mutfağında yerini alıyor. Özel günlerin popüler tatlısı olan bu tarifi denemeyen kalmasın! İşte havuçlu cezerye tarifi...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:49Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 09:49
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Kurban BayramıYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
374 kcal
MALZEMELER
12 adet petibör bisküvi
1 çay bardağı ceviz içi
Yarım yemek kaşığı margarin veya tereyağı
1 su bardağı toz şeker
Hindistan cevizi
4 adet havuç
YAPILIŞI
Havuçları güzelce rendeleyin. Daha sonra uygun bir tavada margarin veya tereyağını eritme işlemine başlayın.
Sonra yağın içerisine havuçları ve toz şekeri ilave edin. Havuçlar suyunu çekinceye kadar güzelce pişirin.
Suyunu tamamen çeken havuçların içerisine cevizleri ekleyin.
Ardından 1-2 dakika daha pişirdikten sonra havuçları ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
Sonra bisküviyi rondodan geçirerek toz haline getirin. Karıştırma kabına harcı alıp güzelce yoğurun.
Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde toplar yapmaya başlayın.
Daha sonra cezerye toplarını Hindistan cevizine bulayarak servis tabağına alın.