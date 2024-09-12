Hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de diyetinizi bozmayacak: Kakaolu yulaf topları tarifi...

Yedi adet hurma

Üç adet kuru kayısı

Bir adet küçük boy muz

İki çay bardağı yulaf kepeği

Dört yemek kaşığı dövülmüş fındık

Bir tatlı kaşığı kakao

20 gram şekersiz çikolata

İki yemek kaşığı süt

İki çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Hurmalarınız fazla kuru ise ilk olarak onları yumuşatmalısınız. Yumuşatmak için:

Bir kasenin içine hurmaları koyup üzerine sıcak suyu ekleyin ve yaklaşık 6 dakika hurmalarınızı bu suyun içerisinde bekletin.

Bekleme süresi tamamlandıktan sonra suyun içerisinden hurmaları alın ve çekirdeklerini çıkarın.

Kuru kayısılarınızı küçük küçük doğrayın.

Çikolatayı eritin.

Hurma, muz, süt ve kayısıları rondodan geçirin.

Sonrasında ise içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao ilave ederek rondoyu biraz daha çalıştırın.

Son adımda ise içerisine fındıkları ekleyin ve bir kaşık ile karışımın içerisine yedirin.

Elinizi biraz ıslatın ve hazırladığınız harcın içerisinden dilediğiniz boyutta parçalar alarak yuvarlayın.

Harcınız bittikten sonra ise kakaolu yulaf toplarınızı soğuması için buzdolabının içerisine koyun.

Birkaç saat dinlendirdikten sonra kakaolu yulaf toplarınız hazır!