Hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de diyetinizi bozmayacak: Kakaolu yulaf topları tarifi...

Diyet yaptığınızda gelen tatlı krizlerine kesin çözüm olacak bir tarif ile karşınızdayız. Kakaolu yulaf topları, hem içerisindeki hurma sayesinde tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de diyetinizi bozmayacak. Ayrıca bu tarifi yalnızca diyetlerinizde değil günlük hayatınızda da tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Enfes lezzetli olan bu tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:44

YAPILIŞI

Malzemeler:
Yedi adet hurma
Üç adet kuru kayısı
Bir adet küçük boy muz
İki çay bardağı yulaf kepeği
Dört yemek kaşığı dövülmüş fındık
Bir tatlı kaşığı kakao
20 gram şekersiz çikolata
İki yemek kaşığı süt
İki çay kaşığı tarçın
Yapılışı:
Hurmalarınız fazla kuru ise ilk olarak onları yumuşatmalısınız. Yumuşatmak için:
Bir kasenin içine hurmaları koyup üzerine sıcak suyu ekleyin ve yaklaşık 6 dakika hurmalarınızı bu suyun içerisinde bekletin.
Bekleme süresi tamamlandıktan sonra suyun içerisinden hurmaları alın ve çekirdeklerini çıkarın.
Kuru kayısılarınızı küçük küçük doğrayın.
Çikolatayı eritin.
Hurma, muz, süt ve kayısıları rondodan geçirin.
Sonrasında ise içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao ilave ederek rondoyu biraz daha çalıştırın.
Son adımda ise içerisine fındıkları ekleyin ve bir kaşık ile karışımın içerisine yedirin.
Elinizi biraz ıslatın ve hazırladığınız harcın içerisinden dilediğiniz boyutta parçalar alarak yuvarlayın.
Harcınız bittikten sonra ise kakaolu yulaf toplarınızı soğuması için buzdolabının içerisine koyun.
Birkaç saat dinlendirdikten sonra kakaolu yulaf toplarınız hazır!

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