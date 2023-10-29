Her bir dilimi damak çatlatır: Revani tarifi

Revani tatlısı, Balkan ve Orta Doğu kültürlerinde özel bir yere sahiptir. Misafirler ağırlanırken veya özel günlerde sunulan bir lezzettir. İnce irmik hamuruyla özenle hazırlanan, sıcak ve şerbetli lezzetiyle damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak bir tarif paylaşıyoruz sizlerle. Deneyen herkese afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 29.10.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 09:56
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

Hamur İçin:

1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
3 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 limonun rendesi
Yarım limonun suyu
Bir tutam tuz
Şerbeti İçin:

2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 dilim limon
1 çay bardağı sıcak su
Üzeri İçin:

Kavrulmuş dövülmüş fındık veya ceviz (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Şerbeti tatlı sıcakken dökün. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olmalıdır. Böylece irmik daha iyi şerbeti çeker ve tatlı daha lezzetli olur.

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın. Dilimlenmiş limonu ekleyin. Kaynamaya bırakın ve şurup kıvamına gelene kadar kaynatın. Ardından ocaktan alın ve soğuması için bir kenara koyun.

Hamur için bir kaseye irmik, un, toz şeker, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyin. Karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Süt, sıvı yağ, limon suyu ve limon rendesini ekleyin. Karışımı iyice çırpın.

İkinci karışımı irmik karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Homojen bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Hamuru yağlanmış bir fırın kabına dökün ve düzeltin.

170 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).

Fırından çıkan sıcak hamurun üzerine soğuk şerbeti dökün. Hamur şerbeti iyice çekene kadar bekleyin.

Tatlı şerbeti çektiğinde, dilimleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak kavrulmuş ve dövülmüş fındık veya cevizle süsleyebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA