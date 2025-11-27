Her kaşığı titriyor! Bu çilekli panna cotta tarifini deneyen hayran kalıyor

📝 MALZEMELER (4–6 KİŞİLİK)
Panna Cotta için:
400 ml krema
200 ml süt
1/2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı toz jelatin (veya 4 yaprak jelatin)
1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı doğal vanilya özütü
Çilek sosu için:
250–300 g taze çilek
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı nişasta (1–2 yemek kaşığı su ile açılmış)
👩🍳 Yapılışı
1️⃣ Jelatini Hazırlayın
Toz jelatin kullanıyorsanız: 3 yemek kaşığı soğuk suyun üstüne serpiştirip 5–10 dakika şişmeye bırakın.
Yaprak jelatin ise soğuk su dolu bir kapta 5 dakika bekletin.
2️⃣ Panna Cotta Karışımını Yapın
Krema, süt ve şekeri tencereye alın.
Kaynamasına izin vermeden, orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Kenarlarda buhar çıkması yeterlidir.
Şişmiş jelatini karışıma ekleyip iyice karıştırın.
Vanilyayı ekleyip karıştırın ve altını kapatın.
3️⃣ Kaplara Dökün
Karışımı bardak, cam kase ya da silikon kalıplara koyun.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın.
En az 4 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.
4️⃣ Çilekli Sosu Hazırlayın
Çilekleri doğrayın, şeker ve limon suyu ile tavaya alın.
Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Blender ile püre haline getirin (isteğe bağlı).
Nişastalı suyu ekleyin, hafifçe koyulaşana kadar pişirin.
Soğumaya bırakın.
5️⃣ Servis
Panna cotta tamamen soğuyup kıvam aldıktan sonra üzerine çilek sosunu dökün.
Taze çilek, nane yaprağı veya rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz. ✨
🍓 Küçük İpuçları
Problem Çözüm
Panna cotta sıvı kaldı Jelatin oranı yetersiz ya da doğru çözülmedi
Keskin jelatin kokusu Jelatini kaynar karışıma eklemeyin
Kalıptan çıkmıyor Altını 5 saniye sıcak suya batırın