Her kaşığı titriyor! Bu çilekli panna cotta tarifini deneyen hayran kalıyor

Tatlı krizine hafif ama gösterişli bir çözüm arıyorsan, kaşığa dokunduğun anda titreyen bu çilekli panna cotta kalbini çalacak! Ne fırın derdi var, ne de saatlerce uğraşmak gerekiyor. Sadece birkaç basit malzemeyle, adeta pastane vitrininden çıkmış gibi duran, jöle kıvamında, vanilya kokulu ve çilek sosuyla taçlanan büyüleyici bir tatlı hazırlayabilirsin. Üstelik ister misafir sofrana koy, ister sevgililer gününde sürpriz yap; kimse hazır olmadığını anlayamayacak. Hazırsan, dakikalar içinde hazırlanıp saatlerce konuşulacak o tatlıya geçiyoruz…

YAPILIŞI

📝 MALZEMELER (4–6 KİŞİLİK)

Panna Cotta için:

400 ml krema

200 ml süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı toz jelatin (veya 4 yaprak jelatin)

1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı doğal vanilya özütü

Çilek sosu için:

250–300 g taze çilek

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı nişasta (1–2 yemek kaşığı su ile açılmış)

👩‍🍳 Yapılışı

1️⃣ Jelatini Hazırlayın

Toz jelatin kullanıyorsanız: 3 yemek kaşığı soğuk suyun üstüne serpiştirip 5–10 dakika şişmeye bırakın.

Yaprak jelatin ise soğuk su dolu bir kapta 5 dakika bekletin.

2️⃣ Panna Cotta Karışımını Yapın

Krema, süt ve şekeri tencereye alın.

Kaynamasına izin vermeden, orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Kenarlarda buhar çıkması yeterlidir.

Şişmiş jelatini karışıma ekleyip iyice karıştırın.

Vanilyayı ekleyip karıştırın ve altını kapatın.

3️⃣ Kaplara Dökün

Karışımı bardak, cam kase ya da silikon kalıplara koyun.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın.

En az 4 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.

4️⃣ Çilekli Sosu Hazırlayın

Çilekleri doğrayın, şeker ve limon suyu ile tavaya alın.

Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Blender ile püre haline getirin (isteğe bağlı).

Nişastalı suyu ekleyin, hafifçe koyulaşana kadar pişirin.

Soğumaya bırakın.

5️⃣ Servis

Panna cotta tamamen soğuyup kıvam aldıktan sonra üzerine çilek sosunu dökün.
Taze çilek, nane yaprağı veya rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz. ✨

🍓 Küçük İpuçları

Problem Çözüm

Panna cotta sıvı kaldı Jelatin oranı yetersiz ya da doğru çözülmedi

Keskin jelatin kokusu Jelatini kaynar karışıma eklemeyin

Kalıptan çıkmıyor Altını 5 saniye sıcak suya batırın

