Hindistan cevizli çikolatalı top tarifi: 5 dakikada hazır enfes bir lezzet!

Çayın yanına veya bir kahve yanına enfes bir tatlı arayışındaysanız bu tarifi mutlaka deneyin! Ağızda dağılan, hafif çikolatası ile gönüllerde taht kuruyor! Ailenizin ve misafirlerinizin bayılarak yiyeceği bu tarifi yapmak sadece 5 dakikanızı alıyor! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:54
  • 5-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Piknik Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 128 kcal

MALZEMELER

  • 200g kakaolu kek
  • 2 adet muz

Dışı İçin;

  • 120g bitter çikolata

Üzeri için;

  • Toz Antep Fıstığı
  • Hindistan cevizi

YAPILIŞI

  • İlk olarak keklerinizi rondodan geçirin.
  • Un haline getirdiğimiz keklerimizi ayrı bir karıştırma kabına alalım ve rondomuza muzları koyarak püre haline getirelim.
  • Sonra muzu püre haline getirin ve kekin üzerine ekleyin.
  • Hazırladığınız harçtan küçük toplar haline getirecek şekilde yuvarlayın.
  • Hepsi bitene kadar aynı işleme devam edin.
  • Sonra eriyen çikolataya batırın, antep fıstığı ya da hindistan cevizine batırarak etrafını süsleyin.
  • İşte çikolatalı toplarımız hazır! Herkese afiyet olsun.

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