Hindistan cevizli kartopu tarifi: Çayın yanında yiyebileceğiniz harika bir lezzet!

Canınız tatlı mı istiyor? İşte bu pratik tarif tam size göre! Hem hafif hem de lezzet topu olan bu tarifi mutlaka deneyin. Sadece 3 malzeme ile hazır olan bu hindistan cevizi toplarını bayılarak yiyeceksiniz. Ağızda dağılan kremasıyla adeta damaklarınızda bir şölen yaratacak...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:22
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 211 kcal

MALZEMELER

  • 200 ml krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3,5-4 su bardağı hindistan cevizi

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kremayı toz şekerle birlikte bir kaba alın. Krema hafifçe kabarıp şekerler eriyene dek mikserle çırpın.
  2. Daha sonra hindistan cevizini azar azar kremaya ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
  3. Eğer gerekliyse biraz daha hindistan cevizi ilave edin.
  4. Ardından 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.
  5. Hazırladığınız karışımı buzdolabından çıkardıktan sonra ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Dilerseniz çikolatalı sos dökerek veya sade haliyle servis edin.
  6. Bir süre buzdolabında beklettikten sonra servise hazırlayabilirsiniz! Herkese afiyet olsun...

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA