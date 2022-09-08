Hindistan cevizli kartopu tarifi: Çayın yanında yiyebileceğiniz harika bir lezzet!
Canınız tatlı mı istiyor? İşte bu pratik tarif tam size göre! Hem hafif hem de lezzet topu olan bu tarifi mutlaka deneyin. Sadece 3 malzeme ile hazır olan bu hindistan cevizi toplarını bayılarak yiyeceksiniz. Ağızda dağılan kremasıyla adeta damaklarınızda bir şölen yaratacak...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:22Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:22
12 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
211 kcal
MALZEMELER
200 ml krema
1 su bardağı toz şeker
3,5-4 su bardağı hindistan cevizi
YAPILIŞI
İlk olarak kremayı toz şekerle birlikte bir kaba alın. Krema hafifçe kabarıp şekerler eriyene dek mikserle çırpın.
Daha sonra hindistan cevizini azar azar kremaya ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
Eğer gerekliyse biraz daha hindistan cevizi ilave edin.
Ardından 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Hazırladığınız karışımı buzdolabından çıkardıktan sonra ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Dilerseniz çikolatalı sos dökerek veya sade haliyle servis edin.
Bir süre buzdolabında beklettikten sonra servise hazırlayabilirsiniz! Herkese afiyet olsun...