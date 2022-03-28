İçinde tuz bulunan tatlılar

ÇİKOLATALI MOUSSE

3 adet avokado

20 gr kakao

5 gr vanilin

2 gr tuz

100 gr süt

80 gram eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI: Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bir mikser kabında veya derin bir kapta, avokado, kakao, vanilin, tuz ve sütü iyice ezin ve karıştırın. Tüm malzemeler birbirine karışıp kahverengi rengini aldığında, eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir kez daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine streç film çekip 1 saat buzdolabında bekletin. Servis ederken porsiyonlara ayırın ve üzerini rendelenmiş çikolata ve krem şantiyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE

90 gram tereyağı (eritilmiş)

290 gram bitter çikolata

150 gram toz şeker

3 adet yumurta

5 gr vanilin

140 gram un

2 gr tuz

220 gram beyaz çikolata

HAZIRLANIŞI: Bir tencerede tereyağını erittikten sonra bitter çikolataları üzerine ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta, toz şeker ve vanilyayı, şeker eriyip kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın. Yumurtalı karışımın içerisine azar azar çikolata ve tereyağ karışımını ekleyin ve karıştırın. Karışıma un ve tuzu da ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Pişireceğiniz kalıbı tereyağ ile yağlayın ve artı olacak şekilde 2 adet pişirme kağıdını da yağlanmış kalıbın üzerine yerleştirin. Karışımın yarısını kalıbın içerisine dökün ve beyaz çikolataları üzerine ilave edin. Kalan brownie harcını beyaz çikolataların üzerine ekledikten sonra spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30 dakika pişirin ve fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Afiyet olsun.