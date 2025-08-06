İlk kaşıkta mest eden o tatlı: Krem karamel

MALZEMELER

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

Krem (puding) için:

3 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (ya da 1 tatlı kaşığı vanilya özütü)

500 ml süt (2,5 su bardağı)

Yapılışı

1. Karamel Hazırlığı:

Küçük bir tencereye şekeri ve suyu koyun.

Kısık ateşte, hiç karıştırmadan, şekerin eriyip amber rengini almasını bekleyin.

Rengi dönerken dikkatli olun, yanmasın.

Hazırladığınız karamel karışımını hızlıca tatlı kalıplarına veya tek bir borcama eşit şekilde dökün. (Hızlı olun çünkü karamel hemen donar.)

Krem Hazırlığı:

Yumurtaları, yumurta sarılarını ve şekeri bir kaba alın.

Mikserle değil, tel çırpıcı ile sadece şeker eriyene kadar nazikçe çırpın (fazla çırpmayın, köpük olmamalı).

Vanilin ve sütü ekleyin, karıştırın.

Karışımı süzgeçten geçirerek daha pürüzsüz hale getirin.

Hazırladığınız kalıplardaki karamelin üzerine dikkatlice dökün.

Pişirme:

Kalıpları fırın tepsisine yerleştirin.

Tepsiye, kalıpların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin (benmari usulü).

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 45-55 dakika pişirin. (Kenarlar sabit, ortası hafif sallanır kıvamda olmalı.)

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Buzdolabında en az 4 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.

Servis:

Servis etmeden önce kalıbın kenarlarını bıçakla dikkatlice sıyırın.

Ters çevirip servis tabağına alın. Karamel üstte güzelce akacaktır.

Afiyet olsun!