İrmik helvası tarifi: Tam kıvamında lezzet bombası

En sevilen tatlılardan biri olan irmik helvası, genellikle doğru kıvamın yakalanamaması sebebiyle istenilen lezzete ulaşılamıyor. Aslında birkaç aşamaya dikkat etmek, bu riski ortadan kaldırarak en iyi irmik helvasına ulaşmanızı kolaylaştırıyor. İşte tam kıvamında irmik helvası yemenizi sağlayan o tarif...

Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:32
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Şeker Bayramı Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 532 kcal

MALZEMELER

  • 3 su bardağı ince irmik
  • 2,5 su bardağı şeker
  • 350 g tereyağı veya dilerseniz margarin
  • 2,5 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. İrmik helvası yapmak için ilk olarak küçük bir tencereye şeker ve suyu alarak kaynatın. Aynı anda ayrı bir tencerede sütü de kaynatmaya başlayın.
  2. Bir tencerede yağı erittikten sonra irmiği ekleyerek ateşte rengi dönünceye kadar kavurun.
  3. Kavrulan irmiğe şerbeti ardından da sıcak sütü yavaş bir şekilde ilave edin.
  4. Şerbetin sıçrama ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerkiyor. İlk sıçramalar bitene kadar kapağı kapatın.
  5. Kısık ateşte suyunu çekene kadar karıştırın. İstediğiniz kıvama geline karıştırmayı bitirin ve ateşten alıp kapağını kapattıktan sonra demlenmeye bırakın.
  6. İrmik helvası servise hazır. Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA