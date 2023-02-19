İrmik helvası tarifi: Tam kıvamında lezzet bombası
En sevilen tatlılardan biri olan irmik helvası, genellikle doğru kıvamın yakalanamaması sebebiyle istenilen lezzete ulaşılamıyor. Aslında birkaç aşamaya dikkat etmek, bu riski ortadan kaldırarak en iyi irmik helvasına ulaşmanızı kolaylaştırıyor. İşte tam kıvamında irmik helvası yemenizi sağlayan o tarif...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:32Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:32
4 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker BayramıYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
532 kcal
MALZEMELER
3 su bardağı ince irmik
2,5 su bardağı şeker
350 g tereyağı veya dilerseniz margarin
2,5 su bardağı süt
2,5 su bardağı su
YAPILIŞI
İrmik helvası yapmak için ilk olarak küçük bir tencereye şeker ve suyu alarak kaynatın. Aynı anda ayrı bir tencerede sütü de kaynatmaya başlayın.
Bir tencerede yağı erittikten sonra irmiği ekleyerek ateşte rengi dönünceye kadar kavurun.
Kavrulan irmiğe şerbeti ardından da sıcak sütü yavaş bir şekilde ilave edin.
Şerbetin sıçrama ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerkiyor. İlk sıçramalar bitene kadar kapağı kapatın.
Kısık ateşte suyunu çekene kadar karıştırın. İstediğiniz kıvama geline karıştırmayı bitirin ve ateşten alıp kapağını kapattıktan sonra demlenmeye bırakın.