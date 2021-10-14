İrmikli trileçe tarifi ve malzemeleri: İrmikli trileçe nasıl yapılır?
Sütlü ve hafif olması sebebiyle şerbetli tatlı sevmeyenlerin vazgeçilmezi olan trileçenin irmikli versiyonu da yapılmaktadır. Çay saatlerine eşlik etmesinin yanı sıra akşam yemeklerinde de yemeğin ardından rahatlıkla tüketilmesi mümkündür. Ayrıca misafir organizasyonlarında da severek tüketilen tatlılardan bir tanesidir. Peki, evde irmikli trileçe nasıl yapılır? İşte en güzellerinden biri irmikli trileçe tarifi…
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:15Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:15
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
10 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı irmik
1 paket vanilya ve kabartma tozu
1 limonun rendesi
Sütlü Şerbet İçin:
5 su bardağı süt
1 paket sıvı krema
3 yemek kaşığı şeker
Karamel Sosu İçin:
8 yemek kaşığı şeker
50 gram margarin
1 paket sıvı krema
YAPILIŞI
Yumurtaların beyazıyla yarım su bardağı şekeri 5 dakika köpürtene kadar çırpın.
Ardından teker teker yumurta sarılarını ve kalan şekeri ekleyin. 5 dakika daha çırpın.
Limon kabuklarını, vanilya ve sıvı yağı karıştırıp daha sonra irmik, un ve kabartma tozunu ekleyin.
Önceden 180 dereceye kadar ısıtılmış fırına sürün.
Kek fırındayken karamel sosunu yapmaya başlayın. Bir tencereye koyduğunuz 8 yemek kaşığı şekeri kısık ateşte kahverengi olana kadar pişirin.
İçine sıvı krema ve margarini ekleyip daha yoğun ve koyu olana kadar karıştırıp altını kapatın.
Sütlü şerbet için malzemelerin hepsini karıştın.
Kek fırından çıktıktan sonra hemen bir çatalla delik açıp sütlü şerbeti keke dökün.
Kek soğuduktan sonra karamel sosunu da üzerine döküp eşit bir şekilde yayın.
İstediğiniz gibi dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.