İtalya'dan iç ferahlatan bir lezzet: Panna cota tarifi
Panna Cotta, İtalyan mutfağına ait, oldukça popüler ve lezzetli bir tatlıdır. İsmi İtalyanca'da "pişirilmiş krema" anlamına gelir. Bu tatlı, süt ve kremanın birleştirilip şekerle tatlandırılmasıyla yapılır. Genellikle içerisine vanilin veya vanilya özütü eklenir. Panna Cotta, genellikle soğuyup sertleşene kadar buzdolabında bekletilerek servis edilir. Siz de kendi mutfağınızda bu eşsiz lezzeti hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:38Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:38
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
35 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı krema
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin şekeri veya 1 tatlı kaşığı vanilin özütü
2,5 yemek kaşığı toz jelatin veya 4 adet jelatin yaprağı
YAPILIŞI
Jelatini bir kaseye soğuk su ekleyerek yumuşaması için bekletin.
Bir tencereye kremayı, sütü ve şekeri ekleyin. Orta ateşte karışım kaynamadan önce, şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. (Vanilin özütü kullanacaksanız, bu aşamada ekleyebilirsiniz.)
Karışım kaynamaya başladığında ocaktan alın.
Yumuşamış jelatini suyunu sıkarak ekleyin ve karıştırın. Jelatin tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
Karışımı panna cotta kalıplarına veya bardaklara dökün. Oda sıcaklığına gelince, buzdolabında en az 4 saat veya tercihen bir gece boyunca sertleşmeye bırakın.
Panna Cotta tamamen sertleştikten sonra, kalıplarınızı sıcak suya batırarak veya hafifçe ısıtarak ters çevirerek servis yapabilirsiniz.
Üzerine taze meyve sosları, çikolata sosu veya taze meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.