İtalya'dan iç ferahlatan bir lezzet: Panna cota tarifi

Panna Cotta, İtalyan mutfağına ait, oldukça popüler ve lezzetli bir tatlıdır. İsmi İtalyanca'da "pişirilmiş krema" anlamına gelir. Bu tatlı, süt ve kremanın birleştirilip şekerle tatlandırılmasıyla yapılır. Genellikle içerisine vanilin veya vanilya özütü eklenir. Panna Cotta, genellikle soğuyup sertleşene kadar buzdolabında bekletilerek servis edilir. Siz de kendi mutfağınızda bu eşsiz lezzeti hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:38
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 35 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı krema
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin şekeri veya 1 tatlı kaşığı vanilin özütü
  • 2,5 yemek kaşığı toz jelatin veya 4 adet jelatin yaprağı

YAPILIŞI

  • Jelatini bir kaseye soğuk su ekleyerek yumuşaması için bekletin.
  • Bir tencereye kremayı, sütü ve şekeri ekleyin. Orta ateşte karışım kaynamadan önce, şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. (Vanilin özütü kullanacaksanız, bu aşamada ekleyebilirsiniz.)
  • Karışım kaynamaya başladığında ocaktan alın.
  • Yumuşamış jelatini suyunu sıkarak ekleyin ve karıştırın. Jelatin tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
  • Karışımı panna cotta kalıplarına veya bardaklara dökün. Oda sıcaklığına gelince, buzdolabında en az 4 saat veya tercihen bir gece boyunca sertleşmeye bırakın.
  • Panna Cotta tamamen sertleştikten sonra, kalıplarınızı sıcak suya batırarak veya hafifçe ısıtarak ters çevirerek servis yapabilirsiniz.
  • Üzerine taze meyve sosları, çikolata sosu veya taze meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA