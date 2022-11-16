İzmir bomba tarifi: Akışkan çikolatasıyla büyüleyen, efsane lezzetler arasında ilk sırada!
Çay saatinde ya da misafirlerinizle hoş sohbetlerinizde size eşlik edecek bu lezzeti denediniz mi? Yedikçe yediren bu tarif, çok pratik. Sadece 6 dakikada piştiği için anında servise hazır olacak. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:08Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:08
5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
6 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı su ⠀
1 yemek kaşığı sıvı yağ⠀
1 yemek kaşığı şeker⠀
1 paket vanilya
1.5 su bardağı un ⠀
Çikolata⠀
YAPILIŞI
İlk olarak su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı bir kaba alıp karıştıralım. ⠀
Ardından unu ilave edip güzelce yoğurun. Sonra 30 dakika hamuru dinlendirin. ⠀
Sonra hamuru eşit parçalara bölüp merdane ile açalım. ⠀
Böldükten sonra ortasına ekleyeceğimiz çikolatayı kaşık yardımı ile yağlı kağıda dizip donduralım. ⠀
Son olarak donmuş çikolatayı hamurun ortasına alıp etrafını güzelce kapatın. Önceden ısıtıllmış fırında 5-6 dakika pişirin.