İzmir bomba tarifi: Akışkan çikolatasıyla büyüleyen, efsane lezzetler arasında ilk sırada!

Çay saatinde ya da misafirlerinizle hoş sohbetlerinizde size eşlik edecek bu lezzeti denediniz mi? Yedikçe yediren bu tarif, çok pratik. Sadece 6 dakikada piştiği için anında servise hazır olacak. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:08
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 6 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı su ⠀
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ⠀
  • 1 yemek kaşığı şeker⠀
  • 1 paket vanilya
  • 1.5 su bardağı un ⠀
  • Çikolata⠀

YAPILIŞI

  1. İlk olarak su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı bir kaba alıp karıştıralım. ⠀
  2. Ardından unu ilave edip güzelce yoğurun. Sonra 30 dakika hamuru dinlendirin. ⠀
  3. Sonra hamuru eşit parçalara bölüp merdane ile açalım. ⠀
  4. Böldükten sonra ortasına ekleyeceğimiz çikolatayı kaşık yardımı ile yağlı kağıda dizip donduralım. ⠀
  5. Son olarak donmuş çikolatayı hamurun ortasına alıp etrafını güzelce kapatın. Önceden ısıtıllmış fırında 5-6 dakika pişirin.
  6. Herkese afiyet olsun!

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