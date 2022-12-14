Kabak tatlısı tarifi: Faydaları saymakla bitmiyor! Damak çatlatan eşsiz lezzet...

Kış aylarında sıkça tüketilen bu tatlı, sağlığa yararlarıyla oldukça ön planda. Vücudunuzu bakterilerden arındırarak, bağırsak sağlığınızı iyleştirmek gibi birçok faydası bulunuyor. Sofralarınızda şölen yaratanbu tatlının lezzetine bayılacaksınız. Tencerede yapılabilen bu tatlı aynı zamanda fırında da pişebiliyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:11Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:11
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
164 kcal
MALZEMELER
2 kilogram bal kabağı
3 su bardağı toz şeker
Üzeri İçin:
1 çay bardağı ceviz içi
1/2 çay bardağı tahin
YAPILIŞI
İlk olarak kabakları güzelde parçalara ayırın. Kabağın içindeki çekirdekleri bıçakla sıyırın.
Sonra, kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece bekletin.
Kapağı kapalı şekilde 30-50 dakika arası pişirin.
Ardından pişen kabakları servis tabağına alın.
Üzerine dilerseniz tahin ve ceviz ekleyebilirsiniz.