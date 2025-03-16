Kabaklı kırıntı kek tarifi: Farklı bir lezzet arayanlara...

MALZEMELER
Kabaklı Kek İçin:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)
Yarım çay kaşığı tuz
2 adet yumurta
3/4 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı esmer şeker
1 su bardağı kabak püresi (haşlanıp ezilmiş)
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı vanilin
Üzeri İçin:
1/2 su bardağı un
1/2 su bardağı esmer şeker
1 çay kaşığı tarçın
3 yemek kaşığı tereyağı (soğuk ve küp küp doğranmış)
1/4 su bardağı doğranmış ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
YAPILIŞI