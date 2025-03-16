Kabaklı kırıntı kek tarifi: Farklı bir lezzet arayanlara...

Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız, kabaklı kırıntı kek tam size göre! Yumuşacık dokusu, tarçın ve baharatların sıcak aroması, üstündeki kıtır kıtır kırıntısı ile bu kek, her lokmada lezzet şöleni sunuyor. Çay saatlerine, kahve keyiflerine ve tatlı krizlerine harika bir alternatif arıyorsanız, bu tarif tam size göre!

Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:03

YAPILIŞI

MALZEMELER

Kabaklı Kek İçin:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı esmer şeker

1 su bardağı kabak püresi (haşlanıp ezilmiş)

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı vanilin

Üzeri İçin:

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı tereyağı (soğuk ve küp küp doğranmış)

1/4 su bardağı doğranmış ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Bir kaba un, esmer şeker ve tarçını ekleyin.
  2. Küp küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla karıştırarak kum gibi bir doku elde edin.
  3. Ceviz veya fındık ekleyerek kenara alın.
  4. Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, zencefil ve tuzu bir kapta karıştırın.
  5. Ayrı bir kapta yumurta, toz şeker, esmer şeker, sıvı yağ ve vanilini çırpın.
  6. Kabak püresini ekleyerek karıştırın.
  7. Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.
  8. Yağlanmış kek kalıbına (veya muffin kalıplarına) dökün.
  9. Kek hamurunun üzerine hazırladığınız kırıntıları eşit şekilde serpin.
  10. Önceden ısıtılmış 175°C fırında 35-40 dakika pişirin.
  11. Kürdan testi ile kontrol edip fırından alın.
  12. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya bir top dondurma ile servis edebilirsiniz! Afiyet olsun!

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