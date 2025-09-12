Kahvenizin yanına mükemmel eşlikçi: Beignet tarifiyle tanışın

Dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla beignet, Fransız mutfağından New Orleans sokaklarına uzanan efsanevi bir tatlıdır. Pudra şekeriyle kaplandığında adeta bir bulut gibi hafif olan bu hamur işi, kahveyle buluştuğunda lezzet şölenine dönüşür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, siz de mutfağınıza New Orleans’ın meşhur beignet kokusunu taşıyabilirsiniz.

YAPILIŞI

MALZEMELER

  • 2/3 su bardağı ılık süt
  • 1/4 su bardağı toz şeker
  • 1 paket (7 g) instant maya
  • 1 adet büyük yumurta
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 3 su bardağı un (yaklaşık, kontrollü ekleyin)
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • Kızartmak için ayçiçek yağı
  • Üzeri için bol pudra şekeri

  • Mayayı hazırlayın: Ilık sütü bir kaba alın, içine toz şekeri ve mayayı ekleyip karıştırın. 5 dakika kadar bekleyin, köpürmeye başlasın.
  • Hamuru yoğurun: Karışıma yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Ardından azar azar unu ve tuzu katın. Ele hafif yapışan ama toparlanan yumuşak bir hamur elde edin.
  • Mayalandırma: Hamuru yağlanmış bir kaba alın, üzerini örtün. Yaklaşık 1–1,5 saat mayalanmaya bırakın (iki katına çıkmalı).
  • Şekil verme: Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta yarım santim kalınlığında açın. Kareler (yaklaşık 5x5 cm) kesin.
  • Kızartma: Derin bir tencerede yağı 170–180°C'ye ısıtın. Beignet'leri dikkatlice yağa atın, her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.
  • Servis: Kağıt havluya alıp fazla yağını süzdürün. Hemen ardından bolca pudra şekeri serpin ve sıcak sıcak servis edin.
  • 💡 İpucu:
  • Eğer daha Fransız usulü yapmak isterseniz hamura vanilin de ekleyebilirsiniz.
  • New Orleans tarzında servis için yanında kahve (özellikle "café au lait") önerilir.

