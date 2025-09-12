Kahvenizin yanına mükemmel eşlikçi: Beignet tarifiyle tanışın
Dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla beignet, Fransız mutfağından New Orleans sokaklarına uzanan efsanevi bir tatlıdır. Pudra şekeriyle kaplandığında adeta bir bulut gibi hafif olan bu hamur işi, kahveyle buluştuğunda lezzet şölenine dönüşür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, siz de mutfağınıza New Orleans’ın meşhur beignet kokusunu taşıyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 12.09.2025 13:44Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:44
YAPILIŞI
MALZEMELER
2/3 su bardağı ılık süt
1/4 su bardağı toz şeker
1 paket (7 g) instant maya
1 adet büyük yumurta
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
3 su bardağı un (yaklaşık, kontrollü ekleyin)
1/2 çay kaşığı tuz
Kızartmak için ayçiçek yağı
Üzeri için bol pudra şekeri
Mayayı hazırlayın: Ilık sütü bir kaba alın, içine toz şekeri ve mayayı ekleyip karıştırın. 5 dakika kadar bekleyin, köpürmeye başlasın.
Hamuru yoğurun: Karışıma yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Ardından azar azar unu ve tuzu katın. Ele hafif yapışan ama toparlanan yumuşak bir hamur elde edin.
Mayalandırma: Hamuru yağlanmış bir kaba alın, üzerini örtün. Yaklaşık 1–1,5 saat mayalanmaya bırakın (iki katına çıkmalı).