Kakao topları tarifi: Her an yemeye hazır

Lezzetli atıştırmalık arayışında olanlar için en pratik tariflerden biri olan kakao topları, ister çay saatinde ister bir kaçamak anında her an elinizin altında olabilir. Üstelik pratik yapımı sayesinde sadece birkaç dakika süren bu tarif, hemen herkesin favorisi olacak. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 07:34
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 44 kcal

MALZEMELER

  • 200 gr petibör bisküvi
  • 1 çay bardağı süt (125 ml)
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş margarin veya tereyağı
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Bulamak için;

  • Hindistan cevizi

YAPILIŞI

  • Bisküvileri kırın ve toz formuna gelene kadar rondodan geçirin.
  • Toz haline gelmiş bisküvileri bir kaba aktardıktan sonra üzerine kakao, pudra şekeri, süt ve eritilmiş margarin veya tereyağını ekleyin. Dilerseniz bu aşamada kırılmış ceviz ya da fındık ilave edebilirsiniz.
  • Bir spatula veya kaşık yardımıyla tüm malzemeyi hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
  • Ardından hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım.
  • Hazırladığımız topları hindistan cevizine bulayarak servis tabağına sıralayalım ve servis edin. Afiyet olsun

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