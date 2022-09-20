Kakaolu avokadolu puding tarifi: Tatlı yemelere doyamıyorsanız bu tarifi deneyin! Hem sağlıklı hem de pratik...

Sağlıklı bir yaşam tarzı, uzun yaşamında sırlarından biri oluyor. Tatlı; içindeki şeker oranı ve katkı maddeleri yüzünden sağlıksız bir besin kaynağıdır. Eğer canınız tatlı istiyorsa, sağlıklı bir tarifle geldik! Hem tok tutacak hem de sağlıklı bir yiyecek olan bu tarifi mutlaka deneyin. Ayrıca sadece 3 malzemeyle hazır!

Giriş Tarihi: 20.09.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 09:42
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 119 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet olgunlaşmış avokado
  • 1 adet muz
  • Kakao

AŞÇININ NOTU

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz

YAPILIŞI

  1. Avokado ve muzu küçük parçalar halinde doğrayın ve blenderdan geçirin.
  2. Ardından, içerisine kakao ekleyin ve güzelce karıştırın.
  3. Dilerseniz bu tarifi sadece muz ile de yapabilirsiniz.
  4. Sonra içerisine, bal ve pekmez gibi 1 çay kaşığı ölçüsünde tatlılar ekleyebilirsiniz.

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