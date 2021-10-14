Karamelli trileçe tarifi ve malzemeleri: Karamelli trileçe nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Yumurta beyazı ve sarısını ayırmanızın sebebi kekin daha fazla kabarması ve kekten yumurta kokusu almamaktır. Süt şerbeti ve tatlının keki ılıkken birleştirmeniz, tatlının hamurlaşmaması için önemlidir. Karamelli sosu kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır da alabilirsiniz.