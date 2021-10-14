Karamelli trileçe tarifi ve malzemeleri: Karamelli trileçe nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 5 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı un
- 1 paket vanilya ve kabartma tozu
- Sütlü Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı süt
- 400 gram krema
Sütlü Şerbet İçin:
- 2 su bardağı süt
- 400 gram krema
Karamelli Sosu İçin:
- 1 su bardağından 1 yemek kaşığı fazla şeker
- 2 yemek kaşığı su
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 200 gram krema
AŞÇININ NOTU
Yumurta beyazı ve sarısını ayırmanızın sebebi kekin daha fazla kabarması ve kekten yumurta kokusu almamaktır.
Süt şerbeti ve tatlının keki ılıkken birleştirmeniz, tatlının hamurlaşmaması için önemlidir.
Karamelli sosu kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır da alabilirsiniz.
YAPILIŞI
- Yumurtanın beyazını şeker ile 10 dakika kadar çırpın. İyice köpürtmeye çaba gösterin.
- Yumurta beyazı kıvama gelince yumurtanın sarılarını teker teker karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin. Sonrasında vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Unu da yavaş yavaş ilave ederek homojen bir karışım oluşturana kadar çırpmaya devam edin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamuru döküp önceden 170 derece ısıttığınız fırına sürün.
- Kürdanla kontrol ettiğiniz keki fırından alın ve ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra çatal yardımıyla delik açın.
- Süt şerbetini için sütü bir tencereye koyup üzerine krema ekleyin. Kısık ateşte kremayı eritip şerbeti ısıtınca ocaktan alın. Ilınmış olan keke her yere eşit dökmeye dikkat ederek dökün.
- Karamelli sos için şekeri ve suyu teflon tavaya koyup kısık ateşte karıştırmaya başlayın. Şeker suyu çekecektir. Daha sonra şeker tamamen eriyince tereyağını ekleyin ve hızlı bir şekilde karıştırın.
- Karamelli sos da hazır olduğunda süt şerbetinin üzerine dökün. İstediğiniz şekilde dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.