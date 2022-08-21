Kaşık kaşık yiyeceğiniz enfes bir tat! Damla sakızlı muhallebi tarifi
Geleneksel türk tatlılarından biri olan muhallebi, eskilerden beri vazgeçilmeyen lezzetler arasında. Özellikle ramazan ayı ve bayramlarda sofralarımızda sıkça eşlik ediyor... Hem hafif hem de pratik olan bu lezzeti denemeyen kalmasın! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:26Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 09:27
6 Kişilik
Ev Yapımı
KutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
MALZEMELER
3-4 adet damla sakızı
1 yemek kaşığı fındık kırığı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
İlk olarak tereyağını eritip unu ekleyerek kavurunuz.
Ardından sütü ekleyin. Kıvam alıp kaynayana kadar karıştırınız.
Seker ve damla sakızını ekleyip, altını kısıp 2-3 dakika güzelce karıştırarak pişiriniz.
Sonrasında altını kapatıp mikserle 2-3 dakika kadar çırpınız.
Son olarak ise kuplara bölerek dolapta dinlendiriniz, üzerini süsleyerek servis yapınız.