Kaşık kaşık yiyeceğiniz enfes bir tat! Damla sakızlı muhallebi tarifi

Geleneksel türk tatlılarından biri olan muhallebi, eskilerden beri vazgeçilmeyen lezzetler arasında. Özellikle ramazan ayı ve bayramlarda sofralarımızda sıkça eşlik ediyor... Hem hafif hem de pratik olan bu lezzeti denemeyen kalmasın! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 21.08.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 09:27
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • 3-4 adet damla sakızı
  • 1 yemek kaşığı fındık kırığı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1,5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tereyağını eritip unu ekleyerek kavurunuz.
  2. Ardından sütü ekleyin. Kıvam alıp kaynayana kadar karıştırınız.
  3. Seker ve damla sakızını ekleyip, altını kısıp 2-3 dakika güzelce karıştırarak pişiriniz.
  4. Sonrasında altını kapatıp mikserle 2-3 dakika kadar çırpınız.
  5. Son olarak ise kuplara bölerek dolapta dinlendiriniz, üzerini süsleyerek servis yapınız.
  6. İşte tatlımız hazır! Herkese afiyet olsun.

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