Kazandibi tarifi: Hafif ve pratik olan bu tarifi yemelere doyamayacaksınız!
Kazandibi, hem pratik hem de hafif tatlılardan biri oluyor. Orta Çağ sonunda, Avrupa'da tavukgöğsü yapımı azalmış ek olarak kazandibi tatlısı ortaya çıkmıştır. Peki siz bu tatlının içinde çok ince şekilde kıyılmış tavuklarıyla, sütüyle ve kızarmışlığıyla sevenlerden misiniz yoksa tavuksuz mu tercih ediyorsunuz? Misafirlerinizin severek yiyeceği bu tatlıyı mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:21
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
201 kcal
MALZEMELER
7 su bardağı süt
1 çay bardağı pirinç unu
1 çay bardağı buğday nişastası
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
İlk olarak bir kasenin içine; 2 su bardağı sütü, yarım bardak toz şekeri, buğday nişastasını ve pirinç unu karıştırın. Topaklanmayacak şekilde çırpın.
Ardından geniş bir tencereye 5 su bardağı sütü ve 1 su bardağı şekeri ilave edin.
Kaynayan süte yavaş yavaş sübyeyi ilave ederek sürekli karıştırın. Muhallebi kıvamı gelene kadar bu işleme devam edin.
Ardından üzerine vanilyayı ekleyin, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Sonra borcama tereyağını güzelce sürün, pudra şekerini üzerine dökün. Bu borcamı ocak üzerinde çevirerek yakma işlemi yapın.
Yakma işlemi bittikten sonra, muhallebiyi dökün. sonra soğutmaya bırakın.
İşte kazandibi tatlımız hazır! Herkese afiyet olsun.