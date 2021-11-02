Kedidili bisküvili tiramisu tarifi: Kedidili bisküvili tiramisu nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kahveyi istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Suyla karıştırıp içime hazır hale getirdiğiniz kahveleri kullanabileceğiniz gibi filtre ya da başka bir kahveyi de kedidili bisküvilerini ıslatmak için kullanabilirsiniz. Tarifte kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat ettiğiniz takdirde tiramisunun kıvamı istediğiniz gibi olacaktır. Bununla birlikte ocağın altını orta ateşte tutmaya da özen gösterin. Tarife ekleyeceğiniz kremayı mutlaka önceden çırpın. Labne peyniri ise suyunu süzdükten sonra kremaya ilave edin. Servis etmeden bir gece önce yapıp dinlendirdiğiniz tiramisu, daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.