Kedidili bisküvili tiramisu tarifi: Kedidili bisküvili tiramisu nasıl yapılır?

MALZEMELER
- Yarım paket kedili bisküvi
Kreması için malzemeler:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 100 gram labne
- 100 gram krema
Üzeri için malzemeler:
AŞÇININ NOTU
Kahveyi istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Suyla karıştırıp içime hazır hale getirdiğiniz kahveleri kullanabileceğiniz gibi filtre ya da başka bir kahveyi de kedidili bisküvilerini ıslatmak için kullanabilirsiniz.
Tarifte kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat ettiğiniz takdirde tiramisunun kıvamı istediğiniz gibi olacaktır. Bununla birlikte ocağın altını orta ateşte tutmaya da özen gösterin.
Tarife ekleyeceğiniz kremayı mutlaka önceden çırpın. Labne peyniri ise suyunu süzdükten sonra kremaya ilave edin.
Servis etmeden bir gece önce yapıp dinlendirdiğiniz tiramisu, daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.
YAPILIŞI
- Un, nişasta, şeker, süt ve yumurtayı bir tencerenin içerisinde güzelce karıştırın. Karışımı ocağa alıp orta ateşte pişirin. Muhallebi kıvamı alması için pişirirken karıştırmaya devam edin.
- Bu aşamada muhallebi kıvam aldıktan sonra önceden çırptığınız kremayı tencerenin içerisine ilave edin ve güzelce çırpın.
- Ardından suyunu önceden süzdürdüğünüz labneyi karışıma ilave edin ve çırpmaya devam edin. Daha sonra üzerini streç filmle kapatıp soğumaya bırakın.
- Krema soğurken bir borcamın içerisine kedidili bisküvileri dizip kahveyle ıslatın.
- Kremayı bisküvilerin üzerini örtecek kadar kullanın. Ardından bir kat daha bisküvi dizip tekrar kremayla üstünü kapatın.
- Üzerine kakao serptikten sonra tatlımız hazır hale gelecek. Tiramisumuzu soğumaya bırakıp dinlenmesini sağladıktan sonra servis edebilirsiniz. Püf noktaları kısmında da belirttiğimiz gibi ne kadar bekletirseniz o kadar lezzet alacaktır.