Kolay irmik helvası tarifi: Tam kıvamlı mis kokulu bir lezzet!

Şeker oranı ve kıvamıyla gönüllerden taht kuran irmik helvası tarifimiz, pratik oluşuyla da sıklıkla tercih edilen tatlı tariflerinden biri. "İrmik helvası nasıl yapılır?" sorusuna en doğru cevabı veriyoruz ve damak çatlatan helvamızın detaylarını aktarıyoruz. Deneyen herkese şimdiden afiyetler dileriz...

Giriş Tarihi: 27.08.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 09:42
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

1,5 su bardağı irmik
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
125 gram tereyağı

AŞÇININ NOTU

Helvayı çok şekerli sevenler, şeker miktarını artırabilir. Dilerseniz aroma vermesi için bir yemek kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

Derin bir bakın içinde suyu, sütü ve şekeri karıştırın. Şekeri erittikten sonra bu karışımı bir kenarda bekletin.
Geniş teflon tavayı ocağa alın ve içinde tereyağını eritin. Tereyağı tam erimeden için irmiği ilave edin.
İrmiği tereyağında sürekli karıştırarak kavurun. İrmiğin rengi istediğiniz kıvama geldiğinde içine süt karışımını ekleyin.
Bu esnada ocağın altını kısmayı ihmal etmeyin. Eğer bal ekleyecekseniz tam da bu esnada karışıma katmanız gerekiyor.
İrmik karışımı fokurdamaya başladığında son bir kez kaşıkla karıştırın ve helvayı ocaktan alın.
Helvayı yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Dilerseniz dondurma ile de sunum yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...

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