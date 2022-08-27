Kolay irmik helvası tarifi: Tam kıvamlı mis kokulu bir lezzet!

YAPILIŞI

Derin bir bakın içinde suyu, sütü ve şekeri karıştırın. Şekeri erittikten sonra bu karışımı bir kenarda bekletin.

Geniş teflon tavayı ocağa alın ve içinde tereyağını eritin. Tereyağı tam erimeden için irmiği ilave edin.

İrmiği tereyağında sürekli karıştırarak kavurun. İrmiğin rengi istediğiniz kıvama geldiğinde içine süt karışımını ekleyin.

Bu esnada ocağın altını kısmayı ihmal etmeyin. Eğer bal ekleyecekseniz tam da bu esnada karışıma katmanız gerekiyor.

İrmik karışımı fokurdamaya başladığında son bir kez kaşıkla karıştırın ve helvayı ocaktan alın.

Helvayı yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Dilerseniz dondurma ile de sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...