Kolay tiramisu tarifi: hem pratik hem de lezzetli

Çoğumuzun severek tükettiği tiramisu çok adımlı ve uğraştırıcı olması nedeniyle genelde çok sevilen ancak az yapılan bir tatlı. Buna karşın size önereceğimiz bu kolay tiramisu tarifi ile kısa sürede aynı lezzetli yakalayabilirsiniz. Son dakika misafirlerine yapabileceğiniz ideal bir seçim olmasının yanı sıra tatlı krizleri için de bire bir.
Giriş Tarihi: 12.05.2023 09:16Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 09:16
8 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
258 kcal
MALZEMELER
1 paket hazır kek (iki katlı pasta tabanı)
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı granül kahve
Kreması için;
200 gram labne
1 adet yumurta sarısı
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için;
2 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
Tiramisunun kremasını hazırlamak için süt, şeker, un ve yumurta sarısını tencerede orta ateşte sürekli karıştırın ve muhallebi kıvamı almasını sağlayın.
Ardından soğumaya bırakıp kek tabanını ıslatmak için hazırlayacağınız karışıma geçin.
Bir kasenin içerisine sıcak suyu, kahveyi ve şekeri koyup, şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
Soğuyan kremanın içerisine labneyi ekleyip pürüzsüz olana kadar mikser ile çırpın.
Pasta tabanlarından birini servis tabağına alın ve kahveli karışımın yarısını dökün.
Üzerine kremanın yarısını üzerine dökün ve diğer pasta tabanını üzerine koyun. Aynı adımları tekrarlayın.
Önce kahveli karışımla ıslatıp kalan kremayı da üzerine yayın.
Üzerine çikolatayı serpip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!