Laz böreği tarifi: Bayram tatlınız için vazgeçilmez olacak...

Karadeniz mutfağının en sıradışı lezzetlerinden biriyle tanışmaya hazır mısınız? Tatlı mı tuzlu mu olduğuna karar veremeyeceğiniz, kat kat çıtır hamurun arasında saklı nefis muhallebisiyle ağızda eriyen Laz böreği tarifi burada! Şerbetiyle damakları şenlendiren bu eşsiz tatlıyı bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor!

Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:28

YAPILIŞI

Malzemeler

Hamur için:

  • 4 su bardağı un

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • Açmak için nişasta

Muhallebisi için:

  • 4 su bardağı süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 3 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket vanilin

Şerbet için:

  • 2 su bardağı toz şeker

  • 1,5 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

  • 100 gr tereyağı (eritilmiş)

Yapılışı

1. Şerbetin hazırlanması:

  1. Şekeri ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın.

  2. Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Muhallebinin hazırlanması:

  1. Bir tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurtayı alın, iyice çırpın.

  2. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

  3. Ocaktan alıp vanilini ekleyin, karıştırıp soğumaya bırakın.

3. Hamurun hazırlanması:

  1. Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açıp suyu, sirkeyi ve tuzu ekleyin.

  2. Yavaş yavaş yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

  3. Hamuru 12-14 bezeye ayırın, 30 dakika dinlendirin.

4. Hamurun açılması ve katmanların hazırlanması:

  1. Bezeleri nişasta serperek incecik açın.

  2. Yağlanmış tepsiye 6-7 yufkayı aralarına tereyağı sürerek serin.

  3. Hazırladığınız muhallebiyi üzerine döküp yayın.

  4. Kalan 6-7 yufkayı da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun.

  5. Kenarlarını düzeltip kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.

5. Pişirme ve şerbetleme:

  1. 180°C önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin.

  2. Fırından çıkınca 10 dakika dinlendirin ve soğumuş şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun! 😋

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