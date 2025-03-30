Laz böreği tarifi: Bayram tatlınız için vazgeçilmez olacak...

Malzemeler
4 su bardağı un
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Açmak için nişasta
4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 adet yumurta
1 paket vanilin
2 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
100 gr tereyağı (eritilmiş)
Şekeri ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Bir tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurtayı alın, iyice çırpın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan alıp vanilini ekleyin, karıştırıp soğumaya bırakın.
Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açıp suyu, sirkeyi ve tuzu ekleyin.
Yavaş yavaş yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Hamuru 12-14 bezeye ayırın, 30 dakika dinlendirin.
Bezeleri nişasta serperek incecik açın.
Yağlanmış tepsiye 6-7 yufkayı aralarına tereyağı sürerek serin.
Hazırladığınız muhallebiyi üzerine döküp yayın.
Kalan 6-7 yufkayı da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun.
Kenarlarını düzeltip kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.
180°C önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin.
Fırından çıkınca 10 dakika dinlendirin ve soğumuş şerbeti üzerine gezdirin.
Afiyet olsun! 😋