Lezzet şöleni: Çilekli çikolatalı bisküvili parfe tarifi
Her bir lokması ayrı bir mutluluk vadeden, tatlı tutkunlarının favorisi çilekli çikolatalı bisküvili parfe, hem göz alıcı görüntüsüyle hem de eşsiz lezzetiyle sofraları şenlendiriyor. Bu tarif, lezzetin ve huzurun buluşma noktası olan sofralarınıza muhteşem bir tat katmak için ideal. Çileklerin ferahlatıcı tadı, çikolatanın doyumsuz lezzeti ve bisküvilerin hafif çıtırlığı, bir araya geldiğinde ortaya enfes bir tatlı çıkıyor. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay! İşte, damakları şenlendirecek bu nefis tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:32Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:32
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
375 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı krema
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı çikolata rendesi veya damla çikolata
1 paket vanilya özütü veya vanilya şeker
1 paket bisküvi
Yarım su bardağı çilek (dilimlenmiş veya püre halinde)
YAPILIŞI
Krema ve pudra şekerini bir kapta mikserle iyice çırpın. Kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.
Çikolata rendesini veya damla çikolatayı kremaya ekleyin. Homojen bir şekilde dağılması için spatula ile karıştırın.
Bisküvileri küçük parçalara kırın veya elinizle ufalayın.
Servis için kullanacağınız bardak veya kupların altına önce bir miktar bisküvi yerleştirin.
Üzerine hazırladığınız çikolatalı kremadan bir miktar ekleyin.
Ardından çilek dilimlerini veya püresini ekleyin.
Tekrar bisküvi, sonra çikolatalı krema, sonra çilek şeklinde katmanlar oluşturun. İşlemi bardaklarınız dolana kadar tekrar edin.
Son katmanı çikolatalı kremayla tamamlayın.
Üzerini streç film veya kapakla kapatıp buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.
Servis etmeden önce üzerini isteğe göre çikolata sosu, çilek dilimleri veya rendesi ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!