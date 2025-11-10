Lezzeti garantili kurabiyeler! Denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, herkesin severek yediği kurabiyeye yer veriyorum. Kurabiyenin oluşumu tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. M.S. 7'nci yüzyılda kurabiyeler, çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış. Sonrasında ise 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda kurabiyeler üretilerek günümüze kadar gelmiş. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







FINDIKLI

MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket (250 gram) yumuşak margarin

4 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kase fındık tozu

ÜZERİ İÇİN:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri yoğurma kabına alıp kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar kopararak yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyeleri, 160 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Dilerseniz fırından çıkarınca üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.









TEREYAĞLI

MALZEMELER

1 paket vanilya

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Yoğurma kabımızın içerisine bütün malzemeyi alıp karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilave ederek kurabiye hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamura ister yuvarlayarak şekil veriyoruz, isterseniz minik kalıplarla şekillendiriyoruz. Fırın tepsisine dizip 180 derecede pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı geçip biraz ılınınca üzerine pudra şekeri serpiyoruz.









CEVİZLİ

MALZEMELER

125 gr. margarin

125 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİNE:

Bol pudra şekeri

YAPILIŞI: İlk önce cevizleri iri çekip tavaya alıyoruz, üzerine bir su bardağı unu ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz; tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarini ve tereyağını alıyoruz. (Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir, orijinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum; seven tamamen tereyağ ile de yapabilir.) Yoğurma kabımızın içine tüm malzemeleri, soğuyan cevizleri ve bademi koyarak yoğuruyoruz. Kurabiye kıvamını alana kadar un ilave ediyoruz. Hamuru düz bir zeminde açıyoruz. Şekil verip, yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekliyoruz. Tamamen soğuyunca üzerine bol pudra şekeri serpiyoruz.