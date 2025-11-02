Lezzetiyle tatlılara fark atıyor: Dubai brownie

MALZEMELER

Brownie tabanı için:

200 g bitter çikolata

150 g tereyağı

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

İç dolgusu için (Dubai dokunuşu):

8–10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi veya tahin

3 yemek kaşığı süt (hurmaları yumuşatmak için)

Üzeri için:

100 g sütlü veya bitter çikolata (eritilmiş)

Lotus Biscoff veya karamelli bisküviler (isteğe bağlı)

Fındık/fıstık parçaları

YAPILIŞI

Fırını 170°C'ye ısıtın ve kare bir borcamı veya brownie kalıbını yağlayın.

Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin, karıştırarak pürüzsüz hale getirin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri mikserle 2-3 dakika çırpın.

Eritilmiş çikolatayı yumurtalı karışıma ekleyin, spatula ile karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyip karışıma ekleyin, homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hamurun yarısını kalıba dökün.

Hurma dolgusunu hazırlamak için hurmaları sütle blender'dan geçir, fıstık ezmesiyle karıştırarak macun kıvamına getirin

Bu karışımı brownie hamurunun ortasına yayıp kalan hamuru üzerine dökün.

25–30 dakika kadar pişirin (orta kısım hafif nemli kalmalı).

Fırından çıkarınca ılınmasını bekleyin. Üzerine eritilmiş çikolata döküp, Lotus bisküvi veya fındık parçalarıyla süsleyin.