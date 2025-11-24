Lokum gibi tahinli irmik helvası: En kolay tarif

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı tahin

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay bardağı su (kıvam için)

1 avuç ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Süt, su, şeker ve vanilini bir kapta karıştırıp ocakta sadece ısınana kadar bekletin. Kaynatmasına gerek yok.

Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın. İrmik ve isteğe göre ceviz/fındığı ekleyip kısık ateşte rengi altın kahve olana kadar 15–20 dakika kavurun.

Dikkatli şekilde sıcak şerbeti ekleyin. İyice çekene kadar karıştırın.

Ocaktan alın, tahini ekleyin ve 5 dakika dinlendirin.

Kaşıkla şekil verip servis tabağına alın. Üzerine tahin gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

İrmiği sabırla kavurursanız tatlı daha lezzetli olur.

Tahini pişirmeden, en son sıcakken ekleyin.

Fazla tahin koyarsanız helva çok sertleşir; ölçüye dikkat edin.

Dinlendirdikten sonra servis edin; kıvamı oturur.