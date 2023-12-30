Macaron tarifi: Kokusunu duyan koşacak...

Macaronlar, ince kabuklu ve yumuşak iç dolgusuyla tanınan, badem unu, yumurta akı, şeker ve pudra şekeri gibi basit malzemelerle yapılan bir Fransız tatlısıdır. Genellikle renkli ve çeşitli tatlarla aromalandırılırlar. Macaronlar, iki kabuk arasına konan krema, ganaj veya meyve püresi gibi çeşitli dolgularla doldurulur. İşte tam tadında macaron tarifi...

Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 09:25
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 18 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Adet : 70 kcal

MALZEMELER

  • 200 gram toz badem unu
  • 200 gram pudra şekeri
  • 150 gram yumurta akı (yaklaşık 4-5 adet yumurta beyazı)
  • 50 gram granül şeker
  • Bir tutam tuz
  • 1 çay bardağı sıvı krema (kaynama noktasına getirilmiş)
  • 1 çay bardağı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı vanilin özütü

YAPILIŞI

  • Fırını 150°C'ye ısıtın.
  • Toz badem unu ve pudra şekerini bir kaba eleyin ve karıştırın.
  • Başka bir kapta yumurta aklarını köpürene kadar çırpın. Şeker ve tuzu ekleyip katı bir beyaz kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
  • İki karışımı birleştirin ve spatula yardımıyla karıştırın. Bu karışımı bir sıkma torbasına koyun.
  • Yağlı kağıt serilmiş tepsiye eşit büyüklükte daireler halinde sıkın.
  • Macaronları oda sıcaklığında 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
  • Dinlendikten sonra fırına verin ve 15-18 dakika kadar pişirin.
  • Kaynama noktasına getirilmiş kremayı tereyağı ile karıştırın.
  • Vanilin özütünü ekleyip karıştırın.
  • Macaronların tamamen soğumasını bekleyin ve ardından aralarına dolgu sürün.

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