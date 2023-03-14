Magnolia tarifi: Kaşık kaşık yediren enfes tatlı! Bu tarifin tadına doyamayacaksınız...

Ağızlarda şölen yaratan bu eşsiz tatlı, kolay yapımı ve lezzetiyle herkesi büyülemeyi başarıyor. Hafif sütlü tatlıları seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Evde bulunan malzemelerle kolayca yapacağınız bu enfes lezzet, bir yiyene bin daha yediriyor. İşte hafif ve enfes tadıyla magnolia tarifi...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:29Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:29
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiAnneler GünüŞeker BayramıDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
374 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 fincan nişasta
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 paket vanilya
1 litre süt
200 ml sıvı krema
1 kase çilek
2 paket bisküvi
YAPILIŞI
Geniş bir tencerenin içerisine; toz şeker, nişasta, un, süt, yumurta, vanilyayı ekleyin ve güzelce çırpmaya başlayın.
Ardından muhallebiyi koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim.
Ilıdıktan sonra kremayı ilave edin ve çırpın.
Sonra rondodan geçirdiğimiz bisküvileri magnolia kuplarının içerisine ekleyin. Dilimlenmiş çileklerimizi kupların yanlarına dizin. Üzerine muhallebi ekleyin.
Son olarak üzerine bisküvileri ekleyin.
İşte tatlımız servise hazır! Herkese afiyet olsun.