Magnolia tarifi: taze meyveli nefis bir tatlı

Son zamanlarda giderek popülerleşen magnolia tatlısı hafif olmasının yanı sıra oldukça lezzetli. Mevsimine göre ekleyebileceğiniz taze meyveler sayesinde daha da taze bir tat bırakıyor. Farklı malzemelerin kombinasyonuyla yapılan bu tatlının içinde ise yok yok. Çaynızın yanına ideal bir eşlikçi olacak magnolianın en güzel halinin tarifi ise aşağıda sizleri bekliyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:11
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 çay bardağı krema
  • 1 adet yumutanın sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya

İçini hazırlamak için;

  • 1 paket bebe biskuvisi
  • dilediğiniz meyve

AŞÇININ NOTU

Meyveyi dilediğiniz gibi mevsimine göre değiştirebilirsiniz. Bu sayede her zaman tüketebileceğiniz ideal bir tatlı olacaktır.

Meyveyi pudinginiz soğuduktan sonra ekleyin. Bu sayede sulanmasına engel olursunuz.

YAPILIŞI

  1. Tancerenin içerisine süt, nişasta, un, yumurta ve şekeri koyun. Ardından orta ateşte durmadan karıştırarak muhallebi haline getirin.
  2. Piştikten sonra ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
  3. Soğumaya başladıktan sonra kremayı da ekleyin ve son defa karıştırın.
  4. Biskuvileri ezin veya rondodan geçirin. Seçtiğiniz meyveyi yıkayıp dilimleyin.
  5. Porsiyonlara bölmek için kuplarınızı alın. Pudingten bikaç kaşık kubun tabanına koyun.
  6. Üzerine bisküvi ve meyveyi ekleyip tekrar puding koyun. Bu şekilde birkaç kat çıkın.
  7. Hazırladığınız kupları buzdolabında soğumaya bırakın. Servis etmeden önce üzerine taze meyvenizden ve biskuvi parçalarından ekleyin. Afiyet olsun!

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