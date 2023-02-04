Magnolia tarifi: taze meyveli nefis bir tatlı

Son zamanlarda giderek popülerleşen magnolia tatlısı hafif olmasının yanı sıra oldukça lezzetli. Mevsimine göre ekleyebileceğiniz taze meyveler sayesinde daha da taze bir tat bırakıyor. Farklı malzemelerin kombinasyonuyla yapılan bu tatlının içinde ise yok yok. Çaynızın yanına ideal bir eşlikçi olacak magnolianın en güzel halinin tarifi ise aşağıda sizleri bekliyor.
Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:11Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:11
6 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1,5 çay bardağı krema
1 adet yumutanın sarısı
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
İçini hazırlamak için;
1 paket bebe biskuvisi
dilediğiniz meyve
AŞÇININ NOTU
Meyveyi dilediğiniz gibi mevsimine göre değiştirebilirsiniz. Bu sayede her zaman tüketebileceğiniz ideal bir tatlı olacaktır.
Meyveyi pudinginiz soğuduktan sonra ekleyin. Bu sayede sulanmasına engel olursunuz.
YAPILIŞI
Tancerenin içerisine süt, nişasta, un, yumurta ve şekeri koyun. Ardından orta ateşte durmadan karıştırarak muhallebi haline getirin.
Piştikten sonra ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
Soğumaya başladıktan sonra kremayı da ekleyin ve son defa karıştırın.
Biskuvileri ezin veya rondodan geçirin. Seçtiğiniz meyveyi yıkayıp dilimleyin.