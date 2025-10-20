Mozaik pasta tarifi: Daha pratiği yok!

MALZEMELER

2 paket petit beurre (burçak da olabilir) bisküvi

100 gram tereyağı (veya margarin)

1 su bardağı süt (200 ml)

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz, fındık ya da badem (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

Bisküvileri çok küçük olmayacak şekilde (ne ufak kırıntı ne de bütün) kırın ve derin bir kaba alın.



Bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine süt, kakao ve şekeri ekleyip karıştırarak kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın. (İsteğe bağlı olarak vanilin ekleyebilirsiniz.)

Hazırladığınız çikolatalı karışımı bisküvilerin üzerine dökün. İyice karıştırın. Eğer ceviz/fındık kullanacaksanız şimdi ekleyin.

Karışımı streç film serilmiş bir tezgaha alın. Rulo şekli verin. Streç filme sarıp iyice sıkıştırın ve iki ucunu da bükerek kapatın.

İsterseniz baton kalıba da koyabilirsiniz.

Derin dondurucuda en az 3-4 saat dinlendirin. (Normal buzdolabında da olur ama dondurucuda daha iyi sonuç verir.)

Servis etmeden önce 5-10 dakika dışarıda bekletip dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.