Mozaik pasta tarifi: Yılların vazgeçilmez lezzeti

Tatlı denince akla gelen en pratik ve en lezzetli tariflerden biri olan mozaik pasta, yıllardır sofraların vazgeçilmezi. Çocukluğunuzdan beri her lokmada nostalji yaşatan bu klasik tatlı, hem yapımının kolaylığı hem de enfes lezzetiyle herkesin favorisi. İster çayın yanında hafif bir atıştırmalık olarak ister özel günlerde şık bir sunumla servis edebilirsiniz. İşte, zamansız lezzetiyle mozaik pasta tarifi!

Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:52

YAPILIŞI

Malzemeler:

2 paket petibör bisküvi

100 g tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

100 g bitter çikolata (isteğe bağlı)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bisküvileri geniş bir kaseye alıp büyük parçalar halinde kırın. Çok ufalamamaya dikkat edin.

Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin, ardından kakao, toz şeker ve sütü ekleyerek iyice karıştırın. Şeker eriyene kadar kısık ateşte pişirin.

Karışım kaynamaya yaklaşınca ocaktan alın, içine vanilin ve bitter çikolatayı ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız sosu kırılmış bisküvilerin üzerine dökün, ceviz veya fındık ekleyerek tüm malzemeleri spatula veya kaşıkla iyice harmanlayın.

Streç film serili bir tezgaha karışımı dökerek rulo şekline getirin, sıkıca sarın ve dondurucuya kaldırın.

En az 2-3 saat, tercihen bir gece beklettikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

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