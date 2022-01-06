Muhallebili güllaç tarifi: Muhallebili güllaç nasıl yapılır?
Bir Ramazan ayı tatlısı olarak anılsa da güllaç, kolay yapılışı ve hafif kalorili olması sebebiyle artık Ramazan ayı dışında da sık sık mutfaklarımızda kendisine yer bulabilen lezzetlerden biri oldu. Güllaç tatlısını oldukça hafif bulanlar ve tatşı yediğini hissetmeyenler varsa muhallebili güllaç tam size göre. Muhallebili güllaç nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak Muhallebili güllaç tarifi...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:24Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:24
12 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
100 Gram :
155 kcal
MALZEMELER
Güllaç Muhallebisi malzemeleri
1 litre süt
9 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 poşet krem şanti
1 paket vanilya
Güllaç malzemeleri
10 adet güllaç yaprağı
1 litre süt
1, 5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
Süslemek için:
Fıstık,
Ceviz ya da nar taneleri
AŞÇININ NOTU
<p>Güllaç muhallebisi de sütü de ılık olmalı asla çok sıcak olmamalı. Çok sıcak olması durumunda güllaç yaprakları hamurlaşır.</p>
YAPILIŞI
Muhallebili güllaç yapılışı oldukça kolay tatlılardandır. İlk olarak muhallebisini hazırlamaya başlamalısınız.
Derince bir tencereye süt, şeker, nişasta ve unu koyalım. Bir çırpma teli yardımıyla sürekli muhallebiyi pişirelim.
Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Göz göz patlamaya başladığında pişmiş demektir.
Muhallebimizin kıvamı koyulaştığında içine bir paket şekerli vanilini de ekleyelim ve ocaktan ocaktan alalım.
Bir kaşık yardımıyla ara ara karıştırarak muhallebinin ılınmasını sağlayalım ve ılındığı zaman içine bir paket toz krem şantiyi de ekleyip mikserle çırpalım.
Gelelim güllacın yapımına. Bir tencereye süt ve şeker koyup şeker sütün içinde eriyene kadar sütü ısıtalım.
Kaynamasına gerek yok şeker erise yeter. Şeker eridiğinde içinde bir paket şekerli vanilini de ekleyelim ve ocaktan alalım.
Bir tepsiye Güllaç yapraklarından bir sıra dizelim. Bir kepçe şekerli süt ile yaprağı ıslatalım.
Üzerine yeniden bir sıra güllaç yaprağı serelim ve onu da bir kepçe süt ile ıslatalım.
Toplamda beş yaprak için bu işlemi uyguladıktan sonra Ilınan muhallebimizi güllaç yapraklarının üzerine akıtalım.
İri çekilmiş cevizlerimizi de muhallebinin üzerine serpelim.
Bunun üzerine yeniden bir sıra güllaç yaprağı bir kepçe şekerli süt ile ıslatma işlemine dönelim.
Kalan 5 güllaç yaprağını da bu şekilde dizdikten ve sütle ıslattıktan sonra güllacımızı dolaba kaldıralım ve aşağı yukarı 2-3 saat dolapta dinlendirelim.
Servis etmeden önce üzerini fıstık ya da nar taneleriyle süsleyelim.