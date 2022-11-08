Muhallebili kadayıf tarifi: Sütlü ve hafif tatlı arayanların, ağzına layık bir lezzet! Bir yiyen bir daha yiyecek
Sütlü tatlılar, hem hafif hem de enfes bir lezzet oluyor. Özellikle şerbetli ve ağır tatlıları sevmiyorsanız, pratik ve hafif bir tatlı istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz! Hem çocuklarınız hem de misafirleriniz bayılacak...
Giriş Tarihi: 08.11.2022 09:32Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 09:32
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
199 kcal
MALZEMELER
300-350 g kadar tel kadayıf
3 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı dövülmüş ceviz
1 litre süt
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 adet yumurta sarısı
1 paket sıvı krema (200ml)
YAPILIŞI
İlk olarak kadayıfı ince ince kırın.
Ardından teflon tavada tereyağını eritin ve şekeri, kadayıfı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.
Son olarak cevizi ilave edin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın.
Muhallebisi için; krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alarak karıştırarak pişirin.
Muhallebi kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Vanilya ve sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir görüntü alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın. Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün. Ardından üzerine kadayıfı yerleştirin.