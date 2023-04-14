Osmanlı mutfağından günümüze: Keşkül

Son derece hafif, az kalorili ve yapımı kolay olan keşkül, mutfağınızın demirbaş tatlılarından biri haline dönüşebilir! Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan keşkülün yapımı merak edenler için püf noktasıyla birlikte anlattık. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:38
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Bir litre süt
1/2 çay bardağı toz badem
1/2 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı pirinç unu

AŞÇININ NOTU

Servis sırasında üzerine file badem ve tarçın ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

Şekeri, pirinç ununu ve toz bademi tencereye alın.
Üzerlerine sütü eklemeye başlayın ve bir yandan da çırpıcı yardımı ile karıştırmaya başlayın.
Malzemelerin pürüzsüz bir kıvam aldığına emin olduktan sonra ocağın altını yakın.
Muhallebiyi orta ateşte hafif kıvam alana kadar karıştırın ve bu süreçte dibinin tutmamasına özen gösterin.
Tatlının kıvamı muhallebi gibi yoğun olmamalıdır. Karışımı kreme kıvamına gelince ocaktan alın.
Karışımı servis tabaklarına boşaltın.
Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirdikten sonra üzerine file badem serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

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