Osmanlı mutfağından günümüze: Keşkül

YAPILIŞI

Şekeri, pirinç ununu ve toz bademi tencereye alın.

Üzerlerine sütü eklemeye başlayın ve bir yandan da çırpıcı yardımı ile karıştırmaya başlayın.

Malzemelerin pürüzsüz bir kıvam aldığına emin olduktan sonra ocağın altını yakın.

Muhallebiyi orta ateşte hafif kıvam alana kadar karıştırın ve bu süreçte dibinin tutmamasına özen gösterin.

Tatlının kıvamı muhallebi gibi yoğun olmamalıdır. Karışımı kreme kıvamına gelince ocaktan alın.

Karışımı servis tabaklarına boşaltın.

Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirdikten sonra üzerine file badem serpiştirerek servis yapabilirsiniz.