Osmanlı mutfağından günümüze: Keşkül

MALZEMELER
Bir litre süt
1/2 çay bardağı toz badem
1/2 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı pirinç unu
AŞÇININ NOTU
Servis sırasında üzerine file badem ve tarçın ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Şekeri, pirinç ununu ve toz bademi tencereye alın.
Üzerlerine sütü eklemeye başlayın ve bir yandan da çırpıcı yardımı ile karıştırmaya başlayın.
Malzemelerin pürüzsüz bir kıvam aldığına emin olduktan sonra ocağın altını yakın.
Muhallebiyi orta ateşte hafif kıvam alana kadar karıştırın ve bu süreçte dibinin tutmamasına özen gösterin.
Tatlının kıvamı muhallebi gibi yoğun olmamalıdır. Karışımı kreme kıvamına gelince ocaktan alın.
Karışımı servis tabaklarına boşaltın.
Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirdikten sonra üzerine file badem serpiştirerek servis yapabilirsiniz.