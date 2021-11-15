Pandispanyalı tiramisu tarifi: Hazır pandispanyalı tiramisu nasıl yapılır?
Bazen hiç hazır olmadığımız bir anda bir misafir geleceğini öğrendiğimiz olur. Böyle anlarda misafirimize ikram edecek pratik bir şeyler hazırlamak ama aynı zamanda basit de görünmemek isteriz. Hazır pandispanyalı tiramisu işte tam da böyle günlerin kurtarıcı tatlısı! Kek pişirmekle uğraşmadan kısa sürede pişen muhallebisi ile hazırlayabileceğiniz hazır pandispanyalı tiramisunun yapılışı da oldukça kolay. Hazır pandispanyalı tiramisu nasıl yapılır? İşte Pandispanyalı tiramisu tarifi...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:28Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:28
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
2 buçuk su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 kutu labne peyniri 200 gr
1 paket hazır sade pandispanya
Hazır pandispanyayı ıslatmak için:
1 su bardağı sıcak su
1 paket 3'ü 1 arada hazır kahve
Süslemek için:
Kakao
AŞÇININ NOTU
Labne peyniri muhallebinin içne koymadan önce muhallebinin biraz soğumuş olması gerekmektedir. Ayrıca tatlıyı birkaç saat buzdolabında dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır.
YAPILIŞI
Normalde tiramisu yapmaya kekten başlanır ancak bizim tarifimiz hazır pandispabyalı tiramisu tarifi olduğu için direkt tiramisunun muhallebisini yapmaya başlayacağız.
Bir tencereyi ocağa alalım. İçine 3 yemek kaşığı şekeri, 3 yemek kaşığı unu, 2 buçuk su bardağı sütü ve 1 yumurtayı koyalım. Bir tel çırpıcı ile malzemelerimizi güzelce çırpalım ve ocağın aldını yakalım.
Muhallebimizi tel çırpıcı ile çırpmayı asla bırakmadan kısık ateşte kaynayıncaya kadar pişirelim.
Muhallebimizin kıvamı koyulaşıp da göz göz olana kadar kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alalım ocağın altını kapatalım.
Ocaktan aldığımız muhallebinin içinde 200 gr labne peyniri de ekleyelim ve muhallebi ile peynir iyice karışana kadar çırpalım. Bu işlemi yaparken tel çırpıcı ile zorlanabilirsiniz bu yüzden bir mikser kullanabilirsiniz.
Şimdi gelelim hazır pandispanya kekini ıslatmaya. Çukur bir tabakta sıcak suyla hazır kahveyi güzelce karıştıralım.
Pandispanya kekini ortadan ikiye keselim. Pandispanya pasta kekinin alt tabanını bir tepsiye ya da servis tabağına yerleştirelim. Kahve ile güzelce ıslatalım.
Islanan kekin üzerine muhallebi sürelim. Muhallebinin üzerine diğer pandispanya katını koyalım. O keki de kahvenin kalanıyla güzelce ıslatalım ve yine muhallebiyi ona da sürelim.
Muhallebinin kalanıyla kekin kenarlarını da muhallebiyle kaplayalım. Her tarafı muhallebiyle kaplanan kekin her yerine kakao da serpelim. İşte hazır pandispanyalı tiramisumuz bitti.