Panna cotta tarifi: İtalyan esintisi olan bu lezzet sadece 5 malzemeden oluşuyor!
İtalya'nın enfes tatlılarından biri olan bu lezzet hem çok pratik hem de çok lezzetli! Bu tatlı karbonhidrat grubu içermeyen ve çok az şekerle yapılan bir tat oluyor. Üzerine yaptığımız meyvelerden oluşan sos, tatlıyı bambaşka yere taşıyor...
Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:31Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 09:31
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
342 kcal
MALZEMELER
250 ml krema
250 ml soğuk süt
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı toz şeker
3 yaprak jelatin
Sos için:
1 su bardağı böğürtlen
5 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı buğday nişastası
1/2 su bardağı su
YAPILIŞI
İlk olarak tatlının kıvamını verecek olan yaprak jelatinleri, yumuşaması için soğuk su dolu bir kasede 5 dakika kadar bekletin.
Ardından, krema, süt, toz şeker ve vanilyayı tencereye dökün. Kısık ateşte kaynayana kadar bekletin.
Yaprak jelatinlerin suyunu güzelce sıkın. Tatlıyı koymak için tek kullanımlık kaplardan alın, karışımı porsiyonluk kalıplara eşit olarak paylaştırın. Sonra buzdolabında 2 saat kadar bekletin.
Üzerine sos için, böğürtlenleri, suyu ve şekeri küçük bir tencereye alıp 5 dakika kadar kaynatın.
Sos kaynadıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekleyin, yarım çay bardağı su ekledikten sonra sosun koyu bir kıvam almasını bekleyin.
Son olarak sosu soğuttuktan sonra tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.