Panna cotta tarifi: İtalyan esintisi olan bu lezzet sadece 5 malzemeden oluşuyor!

İtalya'nın enfes tatlılarından biri olan bu lezzet hem çok pratik hem de çok lezzetli! Bu tatlı karbonhidrat grubu içermeyen ve çok az şekerle yapılan bir tat oluyor. Üzerine yaptığımız meyvelerden oluşan sos, tatlıyı bambaşka yere taşıyor...

Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 09:31
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 342 kcal

MALZEMELER

  • 250 ml krema
  • 250 ml soğuk süt
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yaprak jelatin

Sos için:

  • 1 su bardağı böğürtlen
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı buğday nişastası
  • 1/2 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tatlının kıvamını verecek olan yaprak jelatinleri, yumuşaması için soğuk su dolu bir kasede 5 dakika kadar bekletin.
  2. Ardından, krema, süt, toz şeker ve vanilyayı tencereye dökün. Kısık ateşte kaynayana kadar bekletin.
  3. Yaprak jelatinlerin suyunu güzelce sıkın. Tatlıyı koymak için tek kullanımlık kaplardan alın, karışımı porsiyonluk kalıplara eşit olarak paylaştırın. Sonra buzdolabında 2 saat kadar bekletin.
  4. Üzerine sos için, böğürtlenleri, suyu ve şekeri küçük bir tencereye alıp 5 dakika kadar kaynatın.
  5. Sos kaynadıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekleyin, yarım çay bardağı su ekledikten sonra sosun koyu bir kıvam almasını bekleyin.
  6. Son olarak sosu soğuttuktan sonra tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.
  7. Herkese afiyet olsun!

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