Paris Ekler Tarifi: Paris Ekler Nasıl Yapılır?

Paris ekler adından da anlaşılacağı üzere Fransa mutfağına ait bir tatlı çeşididir. Bizim tükettiğimiz eklere çok benzemesi nedeniyle paris ekler olarak adlandırılan tatlı içi pralinli krema ile doldurulan ve üzerine file badem serpilen bir tür pasta çeşididir. Harika görüntüsü ve tadıyla büyük bir lezzet şöleni sunan paris ekleri hepiniz evlerinizde denemelisiniz. Peki, paris ekler nasıl yapılır? İşte, paris ekler tarifi…
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:33Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:33
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
Hamuru için:
100 gr süt (Yarım su bardağı kadar)
100 gr su (Yarım su bardağı kadar)
150 gr tereyağı
1 su bardağı un
4 adet yumurta
Kreması için:
250 gr süt
45 gr toz şeker (3 buçuk yemek kaşığı kadar)
1 yumurtanın sarısı
1 çubuk vanilya
30 gr nişasta(3 buçuk yemek kaşığı kadar)
File badem
Fındık Pralin için:
50 gr toz şeker( 6 yemek kaşığı)
50 gr fındık unu
4 yemek kaşığı süt kreması
Kremasını açmak için:
Yarım paket süt kreması
AŞÇININ NOTU
Hamuru yaparken su kaynamadan tereyağının iyice erimesi için sürekli karıştırın unu ekledikten sonra topaklaşmaması için tahta kaşık ya da silikon spatula ile sürekli karıştırın ve kısık ateşte hamurun pişmesini sağlayın.
Hamurun iyice kıvam alması ve herhangi bir topaklaşmayı önleyebilmek için ocaktan aldıktan sonra 5 dakika kadar mikser ile en düşük hızda çırpın. Hamur soğuduktan sonra içerisine teker teker yumurtaları ekleyin ve mikserle çırpın. Hamur akışkan olmayıp ancak esnek ve yumuşak bir kıvamda olmalıdır.
Hamuru önceden ısıtılmış fırında ilk olarak 220 derecede 8 dakika kadar pişirin. Ardından dereceyi 180’e alarak 10 dakika kadar daha pişirin. Pişen hamurları dinlendirin daha sonra bir bıçak yardımı ile enine olacak şekilde ikiye ayırın.
Pralin kremasını yaparken şekeri eritmek için varsa kalın tabanlı bir tencere kullanın.
YAPILIŞI
Süt, su ve tereyağını tencereye alarak kaynatın ve daha sonra unu ekleyin.
Hamur toparlanınca ocaktan alın.
Hamurun üzerine yumurtaları tek tek ekleyerek mikser ile çırpın.
Hamuru krema sıkma torbası ya da buzdolabı poşetin alarak tepsinize daire olacak şekilde sıkın.
Hamuru 220 derecede 8 dakika kadar pişirip daha sonra fırının ısısını 180 dereceye düşürüp 10 dakika daha pişirin.
Pişen hamurları soğumaya bırakın.
Soğuyan hamurları yandan olacak şekilde ikiye bölün.
Kreması için süt ve şekere tencereye alın iyice karıştırdıktan sonra nişasta, yumurta sarısını ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Muhallebi kıvamı alan kremayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Pralin için şekeri tencereye alın eriyince fındık ununu ekleyin.
İyice karışan şeker ve fındık ununun içerisine kremayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız pralinden 3 yemek kaşığı kadar kremaya ekleyerek karıştırın.
Yarım paket süt kremasını katılaşıncaya kadar mikserle çırpın.
Dolaba soğumaya bıraktığınız kremayı başka bir kaba alın ve yumuşayıncaya kadar çırpın.
Mikserden geçirdiğiniz süt kremasını kremanın içerisine ekleyin ve karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı buzdolabı poşetine koyarak hazırlamış olduğunuz hamurlara sıkın üstüne file bademleri serpin ve üzerlerini kapatın.
Son olarak üzerine pudra şekeri dökerek tatlandırın. Afiyet olsun.