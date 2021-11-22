Paris Ekler Tarifi: Paris Ekler Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Hamuru yaparken su kaynamadan tereyağının iyice erimesi için sürekli karıştırın unu ekledikten sonra topaklaşmaması için tahta kaşık ya da silikon spatula ile sürekli karıştırın ve kısık ateşte hamurun pişmesini sağlayın. Hamurun iyice kıvam alması ve herhangi bir topaklaşmayı önleyebilmek için ocaktan aldıktan sonra 5 dakika kadar mikser ile en düşük hızda çırpın. Hamur soğuduktan sonra içerisine teker teker yumurtaları ekleyin ve mikserle çırpın. Hamur akışkan olmayıp ancak esnek ve yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Hamuru önceden ısıtılmış fırında ilk olarak 220 derecede 8 dakika kadar pişirin. Ardından dereceyi 180’e alarak 10 dakika kadar daha pişirin. Pişen hamurları dinlendirin daha sonra bir bıçak yardımı ile enine olacak şekilde ikiye ayırın. Pralin kremasını yaparken şekeri eritmek için varsa kalın tabanlı bir tencere kullanın.