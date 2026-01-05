Pastaneler bu tarifi saklıyor! Tam kıvamında brownie tarifi

MALZEMELER

200 g bitter çikolata

150 g tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket vanilin

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı tuz

(İsteğe bağlı) 1 su bardağı ceviz veya fındık

YAPILIŞI

Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü ya da kısık ateşte birlikte eritin. Ilınmaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri bir kapta iyice çırpın.

Ilınan çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın.

Vanilin, kakao, tuz ve unu eleyerek ekleyin. Spatula ile fazla söndürmeden karıştırın.

İsteğe bağlı olarak ceviz/fındık ekleyin.

Yağlı kağıt serili kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 25–30 dakika pişirin.

Ortası hafif nemli kalmalı (kürdan tamamen temiz çıkmamalı).

Fırından çıkarınca yağlı kağıt üzerinde soğumaya bırakın, sonra dilimleyin.

PÜF NOKTASI

Tam brownie dokusu için fazla pişirmeyin.

Soğudukça kıvamı oturur.