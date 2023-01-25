Pastel de Nata tarifi: Portekizlilerin dünyayı saran lezzeti

Tatlı tarifleri denildiğinde dünyanın birçok bölgesinden birbirinden farklı tatlılardan sıklıkla söz ediyoruz. Fakat adından daha az bahsedilen fakat birçok insanın yediğinde hayran kaldığı Belem Turtası, bir diğer adıyla Pastel de Nata, Portekiz'in Lizbon kentinden çıkma oldukça sevilen lezzetler arasında yer alıyor. İşte evinizin konforunda yapabileceğiniz o tatlı...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 08:25
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 50 dakika

MALZEMELER

  • 1 paket milföy hamuru
  • 170 ml su
  • 3 su bardağı süt
  • 2.5 su bardağı toz şeker
  • 7 adet yumurta sarısı
  • 1 adet limon kabuğu
  • 1 adet portakal kabuğu
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet çubuk tarçın

Tepsiyi yağlamak için:

  • 2-3 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • Toz tarçın

YAPILIŞI

  1. Tencerenin içerisine limon kabuğu, portakal kabuğu, su, şeker ve çubuk tarçını ekleyerek ocağa alın ve kaynatın. Kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 7-8 dakika daha koyulaşana kadar pişirin.
  2. Ardından ocağın altını kapatarak ılıması için kenarda bekletin. Başka bir tencerede süt ve unu muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve pişirin.
  3. Muhallebi pişmeye başladığında, diğer tenceredeki şerbeti yavaş yavaş ekleyerek birbirine yedirin. Hazırladığınız şerbetli muhallebiyi oda sıcaklığında ılıtın. Ardından yumurta sarılarına içine ekleyerek karıştırın.
  4. Karışımı süzgeçten geçirerek başka bir kaba aktarın.10 adet milföy hamurunu, yumuşadığında üst üste koyun ve merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde açın.
  5. Açma işlemini kolaylaştırmak için un serpebilirsiniz. Dikdörtgenin uzun kenarlarından başlayın ve hamuru sıkı bir şekilde rulo haline getirin.
  6. Hamurdan 2 cm kalınlığında toplam 20 adet olacak şekilde parçalar kesin. Metal muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayın. Hamuru ortasına yerleştirerek kenarlarından bastırın.
  7. Hamurların orta kısmına hazırladığınız yumurtalı kremadan ekleyin. Önceden ısıtılmış 250 dereceli fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.
  8. Pişen turtaları oda sıcaklığında bekleterek ılıtın. Ardından üzerine tarçın serpiştirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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