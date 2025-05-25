Portakallı İrmik Tatlısı: Her bir lokmasında mest olacaksınız!

İrmik ve sütlü şerbetin lezzetli uyumunu taze portakal aromasıyla birleştiren portakallı irmik tatlısı, tatlı tarifi arayanlara mükemmel bir seçenek olacaktır. Özellikle özel günlerde veya misafir ağırlarken çayın yanına harika bir eşlikçi olur. Portakalın ağızda bıraktığı ferahlatıcı tat ile birleşen irmik tatlısının yapımı oldukça kolay.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:49

YAPILIŞI

MALZEMELER

Keki için:

3 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 adet portakal kabuğu rendesi

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Yarım portakalın suyu

İsteğe bağlı: birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI


Su ve şekeri tencerede kaynat. Kaynadıktan sonra portakal suyunu ve limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynat. Soğuması için bir kenara al.
Yumurtaları ve şekeri iyice çırp. Ardından yoğurt, yağ ve portakal kabuğunu ekle. Son olarak irmik, un ve kabartma tozunu da ekleyip karıştır.
Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına dök. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişir.
Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğumuş şerbeti dök. Şerbeti çekmesi için en az 2 saat beklet.
Üzerini Hindistan cevizi, dövülmüş fındık veya antep fıstığı ile süsleyebilirsin.

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