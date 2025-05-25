Portakallı İrmik Tatlısı: Her bir lokmasında mest olacaksınız!

MALZEMELER
Keki için:
3 yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 adet portakal kabuğu rendesi
Şerbet için:
2 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım portakalın suyu
İsteğe bağlı: birkaç damla limon suyu
YAPILIŞI
Su ve şekeri tencerede kaynat. Kaynadıktan sonra portakal suyunu ve limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynat. Soğuması için bir kenara al.
Yumurtaları ve şekeri iyice çırp. Ardından yoğurt, yağ ve portakal kabuğunu ekle. Son olarak irmik, un ve kabartma tozunu da ekleyip karıştır.
Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına dök. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişir.
Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğumuş şerbeti dök. Şerbeti çekmesi için en az 2 saat beklet.
Üzerini Hindistan cevizi, dövülmüş fındık veya antep fıstığı ile süsleyebilirsin.